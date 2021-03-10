Порту выбил Юве, Лев объявил об уходе, а Олимпик воюет с Лучи. Главные новости от 9 марта

Полный провал итальянского гранда. Проиграв в гостях 1:2, туринцы не собрались и на домашний матч. "Порту" открыл счет и до удаления на 54-й минуте комфортно себя чувствовал, да и в меньшинстве достоял до экстра-таймов, где нокаутировал фаворита окончательно. Сержиу Оливейре удался решающий штрафной удар, которого итальянские тиффози так и не дождались от туринских звезд во главе с Криштиану Роналду.

"Шмели" защитили свое преимущество, добытое в первом матче, благодаря еще одному мощному перфомансу от Эрлинга Холанда. Норвежец забил столько же, сколько все игроки "Севильи" вместе взятые - итоговый счет 2:2. Всего на его счету 4 гола в 2 играх против "Нервиона" - блестящий результат. Другое дело, что в обороне "Боруссия" частенько паниковала, и в четвертьфинале с более крутым соперником у немцев могут быть проблемы.

17-летняя эпоха подходит к концу. Официальные источники немецкой сборной сообщили, что после Евро-2021 Йоахим Лев покинет пост, который занимал с 2004 года. Наставник приводил Бундестим к победе на ЧМ-2014, а также к серебру Евро-2008. Последнее время результаты команды значительно ухудшились, и Лева много критиковали - особенно после провала на ЧМ-2018 и недавних 0:6 от Испании в Лиге Наций. Ходят слухи, что Йогги в сборной заменит баварец Ханс Флик.

Невероятно, но факт: арбитр Юрий Иванов, отменивший в спорной ситуации гол "Олимпика" в ворота "Шахтера", что вызвало громкий скандал в СМИ, рассудит центральный поединок следующего тура УПЛ. Сложно объяснить мотивацию такого поступка. Допустим, в УАФ считают решение Иванова верным. Но и в таком случае, он пребывает под огромным давлением. "Динамо" и "Заре" не позавидуешь.

Тем временем, "Олимпик" сдаваться не собирается. Донецкий клуб инициирует сборы клубов с целью уволить главу судейского комитета Лучано Лучи. Ранее итальянец обещал санкции для президента "Олимпика" Владислава Гельзина за его маты в прямом эфире в адрес Лучи и арбитра Иванова. Параллельно президент "Десны" Владимир Левин тоже призвал боссов украинских клубов сесть за стол и "обсудить насущные проблемы", одной из которых бизнесмен считает арбитраж.

Ну и напоследок немного трэша. В УПЛ происходят странные назначения судей, клубы готовы восстать против Лучи, редкие команды играют на своих полях, переносы матчей стали обыденностью. И что вы думаете делает УАФ? Правильно - высылает предупреждение Александру Алиеву за маты в его песне! "Мне непонятно, чем занимаются наши футбольные чиновники", - написал в ответ Кент, и это первый случай, когда мы с ним на 100% согласны.