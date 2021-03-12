Экс-помощник тренера Динамо был уволен с должности наставника Сабаха

Висенте Гомес покинул пост главного тренера азербайджанского "Сабаха". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Висенте Гомес был расторгнут по обоюдному согласию.

Гомес возглавлял азербайджанский клуб с лета 2020 года. Под его руководством команда провела 20 матчей: 4 победы, 4 ничьи и 12 поражений.

Отметим, что в Украине Гомес работал помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича в "Динамо". Также он был наставником "Олимпика".

В текущем чемпионате Азербайджана, в турнирной таблице "Сабах" находится на последнем 8-м месте, набрав 16 очков в 19 играх.

Напомним, что за азербайджанский клуб выступают два украинца - защитник Зураб Очигава и полузащитник Дмитрий Клец.