805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен

В его годы мячи из скомканных тряпок, которыми играли на улицах Вены, называли "хадраки".

Дети гоняли их босиком, прямо по пыльным улицам рабочих кварталов, пока взрослые пытались свести концы с концами в обескровленном войной городе. Богатым считался тот, у кого было чем накормить семью. Но такое случалось нечасто.

Трущобы на окраине Вены называли "Кирпичной Богемией". Чехи и словаки хлынули сюда в поисках работы еще в конце 19 века; в 1920-х их количество превысило 300 тысяч человек. Среди этой нищеты и разрухи и вырос Йозеф Бицан. Вырос без отца, умершего в результате отказа почек, которые повредил в футбольном матче; и почти без матери, работавшей в двух местах сразу, чтобы прокормить детей. Утешение ему приносил только хадрак, и еще летние каникулы у бабушки в Чехии.

Он умер в 2001 году - уже не нищим, но и не миллионером. 20-й век украл все, что заработал великий бомбардир, а использовать возможности 21-го он уже не успел.

***

Жаль, ведь Йозеф, или как его называли дома "Пепи", был по-настоящему уникален. Его взяли в венскую "Герту" в 12 лет. Какой-то богатый промышленник пообещал платить Бицану по одному шиллингу за каждый забитый мяч, и тот не уходил с поля без 5-6 голов, необходимых, чтобы купить домой хлеба и молока.

Он забивал так много, что "Рапид" предложил контракт на 150 шиллингов в месяц, когда Пепи было 18 лет. А еще через полгода повысил ставку до 600 шиллингов. Для контекста, в те годы квалифицированный рабочий в Вене зарабатывал по 20-25 шиллингов в неделю.

Мать на Пепи почти что молилась, но матчи посещала редко. По легенде, однажды она после грубого фола на сыне выбежала на поле, чтобы избить обидчика зонтиком, и с тех пор предпочитала узнавать результаты по радио.

Бицан с семьей в 1934 году

Йозеф ее не подводил. Он был идеальным бомбардиром - высокий, мощный, техничный, бьющий с обеих ног и при этом феноменально быстрый. Пресса утверждала, что Бицан пробегал стометровку за 10,8 сек - то есть, лишь на полсекунды медленнее тогдашнего мирового рекорда. Отчасти это объясняет его неуловимость для защитников.

За четыре года в "Рапиде" Пепи забил 52 гола в 49 матчах, пробившись в основу "Вундертим" - величайшей сборной Австрии, ведомой гениальным нападающим Матиасом Синделаром. Поначалу тренер Хуго Майсль не понимал, как совместить на поле двух бомбардиров, игравших в кардинально разный футбол, но в итоге нашел решение, переместив Бицана на позицию правого инсайда. Стиль Синделара предусматривал регулярные отходы вглубь и на фланги - по сути, он играл фальшивую девятку задолго до того, как она обрела свое название. В освобождавшуюся зону с фланга и вбегал Бицан, которого Синди награждал передачами - это был один из любимых маневров "Вундертим".

***

Наверное, они заслуживали победы на ЧМ-1934, но дружба Бенито Муссолини с арбитром Иваном Экландом изменила ход истории. Шведский судья засчитал гол после грубейшего нарушения на вратаре, да и вообще позволял итальянцам ломать соперника, как душе угодно.

Бицану тогда было 20 лет, но это был его последний матч на чемпионатах мира. Медленно, но верно приближалась вторая большая война; Европе становилось не до футбола.

Вскоре после ЧМ-1934 Бицан отказался переходить в "Ювентус", не желая иметь ничего общего с фашистами, однако уже через три года вместе с остальными австрийцами попал под прицел их немецких друзей. Решив бежать, Пепи выбрал Чехословакию, свою вторую родину. Но и ее вскоре "слили" Чемберлен с Даладье. Выбора не осталось - пришлось притираться.

В Праге Бицан подписался со "Славией", которая и до его прихода была грозной силой в Европе. В 1938 году "Сешивани" даже выиграли Кубок Митропы, обыграв в финале "Ференцварош".

В своем первом матче в Праге Бицан не забил, зато в двух следующих оформил по покеру. Когда пришли нацисты, то обнаружили Йозефа едва ли не самым популярным человеком в городе. Чтобы избавиться от толп поклонников, ему приходилось заказывать два такси - в первом ехал манекен в его пальто и шляпе, а в другой сам Пепи. Он дружил с богатеями, играл в гольф со звездами кино Властой Бурианом и Яном Верихом; ухаживал за великолепной Адиной Мандловой.

***

Лучшие мгновения его жизни совпали с худшим временем в истории континента. Тысячи парней гибли на фронтах, пока Бицан набивал свои рекорды. На первые 100 голов за "Славию" у него ушло 33 месяца, на вторую сотню - 30, а в 1940/41 годах Пепи наколотил 38 мячей в 22 матчах.

Оценивать это можно по-разному. Да, уровень чемпионата упал. После прихода немцев немецкоязычные команды из Праги вернулись в чемпионат Германии, где и играли до вступления страны в ФИФА в 1904 году; словацкие клубы сформировали собственную лигу в рамках марионеточного государства. Те же команды, которые остались в Чехии, в большинстве состояли из любителей, и реальную конкуренцию "Славии" и "Спарте" составить не могли.

С другой стороны, ни один другой футболист в Чехословакии на том отрезке не отметился похожими цифрами. Значение Бицана для всей лиги было огромно.

Однажды Йозефа даже пытались натурализовать немцы. Дело было после спарринга между Третьим Рейхом и Протекторатом Богемии и Моравии - так они назвали то, что осталось от свободной Чехословакии. Бицан тогда оформил хет-трик, а матч завершился вничью 4:4. Нацисты предлагали много денег, но Пепи отказал и впредь за протекторат не выступал вообще.

***

Во время Второй мировой "Славия" и "Спарта" выиграли по два титула, и в каждом из четырех сезонов Бицан становился лучшим снайпером. Это и круто, и грустно, ведь великий бомбардир потратил свои лучшие годы на полулюбительское соревнование.

А потом пришли советы - и стало совсем невмоготу. Узнав о заслугах Бицана, они предложили ему вступить в компартию, но он и здесь отказался.

По иронии судьбы, за несколько месяцев до прихода коммунистов к власти в Чехословакии в 1948 году Бицана снова звал к себе "Ювентус", но он не решился переезжать из-за высокой вероятности левой революции на Апеннинах. Прогнозы явно не были его сильной стороной.

Чешские коммунисты отобрали у Бицана все, что он заработал за жизнь, а в 1949-м вышвырнули из "Славии", за которую он забил 534 гола за 12 лет. Радио и газеты в один голос заклеймили Йозефа как врага рабочего класса, символа ненавистной буржуазии и вообще уроженца Вены, а никакого не чеха. От него заставили отречься коллег, даже на родных серьезно давили.

***

В поисках работы Бицан поехал во второй дивизион и в первом же сезоне вывел "Витковице" в элиту, забив 19 голов в 12 матчах. Но остаться ему все равно не разрешили и сослали еще ниже - в "Градец" Кралове, где едва не случилось непоправимое.

В 1953 году власти города устроили первомайскую демонстрацию, куда свезли в том числе и футбольную команду. Голос из громкоговорителя повторял: "Да здравствует президент Запотоцкий! Да здравствует президент Запотоцкий!" Но когда толпа увидела Бицана, то закричала: "Да здравствует Бицан!" Коммунистам пришлось срочно вывезти Йозефа из города.

When you play squad battles on beginner in real life pic.twitter.com/c32rsrzGrl