805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен

В его годы мячи из скомканных тряпок, которыми играли на улицах Вены, называли "хадраки".

Дети гоняли их босиком, прямо по пыльным улицам рабочих кварталов, пока взрослые пытались свести концы с концами в обескровленном войной городе. Богатым считался тот, у кого было чем накормить семью. Но такое случалось нечасто.

Трущобы на окраине Вены называли "Кирпичной Богемией". Чехи и словаки хлынули сюда в поисках работы еще в конце 19 века; в 1920-х их количество превысило 300 тысяч человек. Среди этой нищеты и разрухи и вырос Йозеф Бицан. Вырос без отца, умершего в результате отказа почек, которые повредил в футбольном матче; и почти без матери, работавшей в двух местах сразу, чтобы прокормить детей. Утешение ему приносил только хадрак, и еще летние каникулы у бабушки в Чехии.

"Мы ехали поездом, который назывался "Чешское сердце". Сотни и сотни детей отправлялись в Чехословакию на два месяца каждое лето. В Вене царила ужасная бедность. Люди голодали - это было после войны. Я не забуду этого никогда. Моя бабушка была бедной, очень бедной, но эти два месяца были для меня как рай на земле", - вспоминал Бицан в последнем интервью, за несколько месяцев до смерти.

Он умер в 2001 году - уже не нищим, но и не миллионером. 20-й век украл все, что заработал великий бомбардир, а использовать возможности 21-го он уже не успел.

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Жаль, ведь Йозеф, или как его называли дома "Пепи", был по-настоящему уникален. Его взяли в венскую "Герту" в 12 лет. Какой-то богатый промышленник пообещал платить Бицану по одному шиллингу за каждый забитый мяч, и тот не уходил с поля без 5-6 голов, необходимых, чтобы купить домой хлеба и молока.

Он забивал так много, что "Рапид" предложил контракт на 150 шиллингов в месяц, когда Пепи было 18 лет. А еще через полгода повысил ставку до 600 шиллингов. Для контекста, в те годы квалифицированный рабочий в Вене зарабатывал по 20-25 шиллингов в неделю.

Мать на Пепи почти что молилась, но матчи посещала редко. По легенде, однажды она после грубого фола на сыне выбежала на поле, чтобы избить обидчика зонтиком, и с тех пор предпочитала узнавать результаты по радио.

Бицан с семьей в 1934 году

Йозеф ее не подводил. Он был идеальным бомбардиром - высокий, мощный, техничный, бьющий с обеих ног и при этом феноменально быстрый. Пресса утверждала, что Бицан пробегал стометровку за 10,8 сек - то есть, лишь на полсекунды медленнее тогдашнего мирового рекорда. Отчасти это объясняет его неуловимость для защитников.

За четыре года в "Рапиде" Пепи забил 52 гола в 49 матчах, пробившись в основу "Вундертим" - величайшей сборной Австрии, ведомой гениальным нападающим Матиасом Синделаром. Поначалу тренер Хуго Майсль не понимал, как совместить на поле двух бомбардиров, игравших в кардинально разный футбол, но в итоге нашел решение, переместив Бицана на позицию правого инсайда. Стиль Синделара предусматривал регулярные отходы вглубь и на фланги - по сути, он играл фальшивую девятку задолго до того, как она обрела свое название. В освобождавшуюся зону с фланга и вбегал Бицан, которого Синди награждал передачами - это был один из любимых маневров "Вундертим".

***

Наверное, они заслуживали победы на ЧМ-1934, но дружба Бенито Муссолини с арбитром Иваном Экландом изменила ход истории. Шведский судья засчитал гол после грубейшего нарушения на вратаре, да и вообще позволял итальянцам ломать соперника, как душе угодно.

Бицану тогда было 20 лет, но это был его последний матч на чемпионатах мира. Медленно, но верно приближалась вторая большая война; Европе становилось не до футбола.

Вскоре после ЧМ-1934 Бицан отказался переходить в "Ювентус", не желая иметь ничего общего с фашистами, однако уже через три года вместе с остальными австрийцами попал под прицел их немецких друзей. Решив бежать, Пепи выбрал Чехословакию, свою вторую родину. Но и ее вскоре "слили" Чемберлен с Даладье. Выбора не осталось - пришлось притираться.

В Праге Бицан подписался со "Славией", которая и до его прихода была грозной силой в Европе. В 1938 году "Сешивани" даже выиграли Кубок Митропы, обыграв в финале "Ференцварош".

В своем первом матче в Праге Бицан не забил, зато в двух следующих оформил по покеру. Когда пришли нацисты, то обнаружили Йозефа едва ли не самым популярным человеком в городе. Чтобы избавиться от толп поклонников, ему приходилось заказывать два такси - в первом ехал манекен в его пальто и шляпе, а в другой сам Пепи. Он дружил с богатеями, играл в гольф со звездами кино Властой Бурианом и Яном Верихом; ухаживал за великолепной Адиной Мандловой.

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Лучшие мгновения его жизни совпали с худшим временем в истории континента. Тысячи парней гибли на фронтах, пока Бицан набивал свои рекорды. На первые 100 голов за "Славию" у него ушло 33 месяца, на вторую сотню - 30, а в 1940/41 годах Пепи наколотил 38 мячей в 22 матчах.

Оценивать это можно по-разному. Да, уровень чемпионата упал. После прихода немцев немецкоязычные команды из Праги вернулись в чемпионат Германии, где и играли до вступления страны в ФИФА в 1904 году; словацкие клубы сформировали собственную лигу в рамках марионеточного государства. Те же команды, которые остались в Чехии, в большинстве состояли из любителей, и реальную конкуренцию "Славии" и "Спарте" составить не могли.

С другой стороны, ни один другой футболист в Чехословакии на том отрезке не отметился похожими цифрами. Значение Бицана для всей лиги было огромно.

"Президент Валушек всегда говорил, мол, у нас 14 секций, Йозеф, и ты должен зарабатывать деньги для всех. В те дни не было спонсоров. И он сказал, не забывай, что у нас есть секция конного спорта, и ты должен зарабатывать деньги на сено для лошадей", - вспоминала жена Бицана Ярмила.

Однажды Йозефа даже пытались натурализовать немцы. Дело было после спарринга между Третьим Рейхом и Протекторатом Богемии и Моравии - так они назвали то, что осталось от свободной Чехословакии. Бицан тогда оформил хет-трик, а матч завершился вничью 4:4. Нацисты предлагали много денег, но Пепи отказал и впредь за протекторат не выступал вообще.

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Во время Второй мировой "Славия" и "Спарта" выиграли по два титула, и в каждом из четырех сезонов Бицан становился лучшим снайпером. Это и круто, и грустно, ведь великий бомбардир потратил свои лучшие годы на полулюбительское соревнование.

А потом пришли советы - и стало совсем невмоготу. Узнав о заслугах Бицана, они предложили ему вступить в компартию, но он и здесь отказался.

Před 65 lety odehrál legendární Josef Bican svůj poslední soutěžní zápas v dresu @slaviaofficial tehdy Dynama Hráčskou kariéru ukončil v posledním kole přeboru kopané, v tichosti a bez fanfár Bylo mu 42 let https://t.co/iIbfNtnuGW pic.twitter.com/pJI5NxiRY7 — SlaviaMuseum (@SlaviaMuseum) November 20, 2020

По иронии судьбы, за несколько месяцев до прихода коммунистов к власти в Чехословакии в 1948 году Бицана снова звал к себе "Ювентус", но он не решился переезжать из-за высокой вероятности левой революции на Апеннинах. Прогнозы явно не были его сильной стороной.

Чешские коммунисты отобрали у Бицана все, что он заработал за жизнь, а в 1949-м вышвырнули из "Славии", за которую он забил 534 гола за 12 лет. Радио и газеты в один голос заклеймили Йозефа как врага рабочего класса, символа ненавистной буржуазии и вообще уроженца Вены, а никакого не чеха. От него заставили отречься коллег, даже на родных серьезно давили.

"Мы потеряли всех наших друзей. Наш телефон не звонил, никто не присылал писем. Даже Чехословацкий союз физкультуры - в худшие времена - не помогал. Они не давали ему работу - только изредка посылали строить дороги! А когда Пепи поехал в Союз, они разбежались, как крысы, чтобы не пришлось его приветствовать. У нас вообще не было шансов, и никто не поддержал нас", - сокрушалась жена.

***

В поисках работы Бицан поехал во второй дивизион и в первом же сезоне вывел "Витковице" в элиту, забив 19 голов в 12 матчах. Но остаться ему все равно не разрешили и сослали еще ниже - в "Градец" Кралове, где едва не случилось непоправимое.

В 1953 году власти города устроили первомайскую демонстрацию, куда свезли в том числе и футбольную команду. Голос из громкоговорителя повторял: "Да здравствует президент Запотоцкий! Да здравствует президент Запотоцкий!" Но когда толпа увидела Бицана, то закричала: "Да здравствует Бицан!" Коммунистам пришлось срочно вывезти Йозефа из города.

"Я давно так быстро не двигался, как тогда. Когда меня уводили на вокзал, мы с моими спутниками в штатском столкнулись с группой рабочих, шедших с демонстрации. Они заподозрили неладное, и спросили, не обижают ли меня? В противном случае они угрожали начать забастовку. Я изо всех сил сделал вид, что все хорошо, иначе мне бы светило 20 лет за подстрекательство к мятежу", - вспоминал Бицан.

When you play squad battles on beginner in real life pic.twitter.com/c32rsrzGrl — alf (@whualfie_) January 21, 2021

После того случая коммунисты больше Пепи из виду не отпускали, и когда он закончил играть, забив еще 22 мяча в 29 играх в 42 года, стерли его, словно ластиком. Чтобы выжить, Йозеф разгружал вагоны, ремонтировал дороги, даже кормил зверей в зоопарке вплоть до 1968-го. С началом Пражской весны ему посоветовали убраться подальше - и он уехал в Бельгию тренировать. Там его распиарил бывший напарник по "Вундертим" Франц Биндер. В то время Пеле как раз забил 1000-й гол в карьере, и Биндер не выдержал: "Я знаю парня, который забил 5000 голов, только вы все равно не поверите!"

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По итогу тренера из Бицана не вышло, зато денег заработал, и они помогли ему дотянуть до Бархатной революции, навсегда смывшей с Чехословакии позор коммунизма.

После возвращения в страну здравого смысла, Йозефу вернули часть имущества и, что еще важнее, доброе имя. После серии репортажей на ТВ он снова проснулся знаменитым в стране, которая его забыла на целых 40 лет. Незадолго до смерти ФИФА даже вручила Пепи символичный Золотой мяч как лучшему бомбардиру ХХ века. Его сын Иван уверен, что папа умер счастливым человеком.

Вместе с Бицаном окончательно ушла эпоха "хадраков" и "Кирпичной Богемии" - он был последним живым участником "Вундертим". Футбол, а с ним и весь мир изменился бесповоротно.

Сколько там голов Роналду не хватает? 30? 35? В любом случае, это вздор. Нельзя сравнивать эпохи с помощью линейки. Бицан забивал любителям, это правда. Но вы уверены, что нынешние прилизанные звезды инстаграма остались бы собой перед лицом двух самых ужасных режимов в истории человечества?

Вот и мы тоже нет. А цифры - дело десятое.