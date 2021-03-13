Срна, Чеферин и Плетикоса. Трансляция матча легенд Хорватия – Словения

Легенды сборных Хорватии и Словении сыграют друг против друга в рамках благотворительного поединка, который пройдет в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

В матче примут участие бывшие игроки "Шахтера" Дарио Срна и Стипе Плетикоса, легендарные Давор Шукер и Звономир Бобан, президент УЕФА Александр Чеферин, Ивица Олич и многие другие.

Игра начнётся в 14:00.