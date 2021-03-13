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Срна, Чеферин и Плетикоса. Трансляция матча легенд Хорватия – Словения

Общие новости
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Благотворительный поединок с участием звёзд прошлого

Срна, Чеферин и Плетикоса. Трансляция матча легенд Хорватия – Словения

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Легенды сборных Хорватии и Словении сыграют друг против друга в рамках благотворительного поединка, который пройдет в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

В матче примут участие бывшие игроки "Шахтера" Дарио Срна и Стипе Плетикоса, легендарные Давор Шукер и Звономир Бобан, президент УЕФА Александр Чеферин, Ивица Олич и многие другие.

Игра начнётся в 14:00.

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В статье: Дарио Срна Стипе Плетикоса Хорватия Александер Чеферин
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