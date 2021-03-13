Срна, Чеферин и Плетикоса. Трансляция матча легенд Хорватия – Словения
Благотворительный поединок с участием звёзд прошлого
Легенды сборных Хорватии и Словении сыграют друг против друга в рамках благотворительного поединка, который пройдет в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.
В матче примут участие бывшие игроки "Шахтера" Дарио Срна и Стипе Плетикоса, легендарные Давор Шукер и Звономир Бобан, президент УЕФА Александр Чеферин, Ивица Олич и многие другие.
Игра начнётся в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярославский: Мое требование к болельщикам - минимум 30 тыс на стадионе. Билет же сейчас 2-3 гривны стоит
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
- Порту выбил Юве, Лев объявил об уходе, а Олимпик воюет с Лучи. Главные новости от 9 марта
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...