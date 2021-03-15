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Скитания продолжаются: Кейсукэ Хонда подписался в Нефтчи

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Австралия, Бразилия, теперь Азербайджан

Скитания продолжаются: Кейсукэ Хонда подписался в Нефтчи

Коллаж: neftchi.az

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Знаменитый полузащитник Кейсукэ Хонда подписал контракт до конца текущего сезона с азербайджанским "Нефтчи".

34-летний японец оставался без клуба с января, когда у него истек договор с бразильским "Ботафого". За последние четыре года он поиграл также в Мексике, Австралии, Нидерландах, даже устроился тренером сборной Камбоджи на удаленке.

Лучшие годы Хонды прошли в московском ЦСКА и "Милане", где он выступал в 2010-17 годах. Также на его счету 98 матчей и 37 голов в сборной Японии.

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В статье: Нефтчи (Баку) Кейсуке Хонда
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