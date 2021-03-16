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Легенда альбиселесте: сегодня день рождения у экс-наставника сборной Аргентины Карлоса Билардо

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Уже девятый десяток

Легенда альбиселесте: сегодня день рождения у экс-наставника сборной Аргентины Карлоса Билардо

Фото: telerresport / Автор – неизвестен

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Карлос Сальвадор Билардо родился 16 марта 1939 года в Буэнос-Айресе. Сегодня экс-наставнику сборной Аргентины исполняется 82 года.

На Чемпионате мира 1986 года в Мексике Билардо построил команду вокруг Диего Марадоны и добился второго в истории сборной мирового чемпионского титула. Карлос повез команду и на следующий форум в Италию, где "альбиселесте" в драматичном финале проиграли команде ФРГ.

Также Билардо работал преподавателем, журналистом, комментатором, трудился на посту министра спорта провинции Буэнос-Айреса, был генеральным менеджером сборной Аргентины в период руководства командой Диего Марадоны. Ранее сообщалось, что дети Карлоса решили не сообщать отцу о смерти экс-подопечного, чтобы не вызывать у него лишних волнений.

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В статье: Аргентина Карлос Билардо
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