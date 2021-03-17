Братья. Счастливый случай, тюрьма и мать-одиночка. Люка и Тео Эрнандесы

Футбол является профессией для многих игроков в мире. Те, кто играют в хороших клубах, и имеют достойную зарплату, могут обеспечивать всех своих близких. Но есть такие семьи, где братья стали известными исполнителями и оба зажгли на мировом уровне, а также такие случаи, когда один - звезда, а второй - полуаматор. UA-Футбол начинает серию материалов о футбольных братьях - тех, кто с самого детства жил в соперничестве, больших мечтах и ​​любви к игре миллионов.

Первыми героями рассказа из семи частей станут Эрнандесы: Люка и Тео. Конечно же, по писку моды воспитания, у футболистов сыновья тоже идут по стопам отца (в принципе, как и часто врач порождает врача, а учитель - учителя). Их папа - Жан-Франсуа Эрнандес, центральный защитник "Марселя", "Райо Вальекано", "Тулузы", "Сошо" и мадридского "Атлетико". Люка и Тео почти сверстники - первый старше второго на полтора года. Родились они в Марселе, однако большую часть своего юношеского возраста провели в Испании, ведь отец выступал за местные клубы. Когда Люке было четыре, то братья с мамой переехали из Франции в Мадрид, где глава семьи выступал за "матрасников".

Развал семьи

Когда Жан-Франсуа завершил карьеру (2002 год), то семья осталась без отца. Люке было шесть, тео - пять лет.

"Отец не любил нас. И если бы он оставался с нами, не проявляя любовь, было бы только хуже. Я никогда не пытался найти его. Конечно, когда я был маленьким, то думал, куда он мог от нас уйти. Потом я стал меньше думать о нем, мои мысли были устремлены в будущее. В конце концов, я пришел к мысли, что он ушел, потому что не любил нас. Было бы хуже, если бы при этом он оставался с нами. Детьми мы не могли понять, почему он ушел. Мы остались с мамой. И она делала все, чтобы мы были счастливы. Мы ни в чем не нуждались. Сейчас я и Тео стали профессиональными футболистами и она наконец может отдохнуть и насладиться жизнью", - передает слова Люки DAZN.

Пай взяла на себя воспитание двух сыновей, решив не оставлять Испанию. Мама не хотела футбольного будущего для своих детей, ведь опыт с мужем сказался. Однако, как оказалось, ей уже некуда было отступать, когда обоих забрали в академию "матрасников".

Братья не имели никакого контакта с отцом после его ухода, и даже не пытались отыскать его. Гораздо более важную роль в воспитании сыграли бабушка и дедушка, которые помогали своей дочери Пай материально. Люка называл дедушку папой, а бабушку - второй мамой.

Случайность, которая изменила жизни. Становление и первые шаги в футболе

Именно на Пиренейском полуострове Эрнендесы начали заниматься футболом. Когда Тео было 10 лет, он получил шанс пройти просмотр в академии "Атлетико". Пай не с кем было оставить Люку, и он в тот день был там. Старший брат тоже принял участие в тестовой тренировке и в академию забрали обоих.

Люка два года до этого тренировался в академии "Райо Маджадахонда", а затем, после попадания в стан "матрасников", поочередно поднимался по ступеням в мадридской команде. Тренеры молодежки всегда среди братьев выделяли именно Тео, ведь у него был бОльший талант. Правда, за дубль "матрасников" первым дебютировал именно Люка, на год опередив хваленого Тео. Отметим, что всеми своими футбольными достижениями они отнюдь не обязаны папе. Мама для них была Вселенной.

Взрослый футбол

В сезоне 2014/2015 гг. Люка впервые вышел на профессиональном уровне в футболке "Атлетико", сыграв две минуты за первую команду в матче Ла Лиги против баскского "Атлетика". Мало? Это ровно на две минуты больше, чем Тео за "матрасников" за все время. В его активе лишь одно попадание в заявку в феврале 2016-го. И вообще, младший выбрал более легкий путь - аренду в один из испанских клубов. Таким стал "Алавес". Тео провел год в Стране Басков, сыграв 38 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами. Менее, чем за 11 месяцев его стоимость по данным аналитического портала Transfermarkt выросла на 14 млн - с одного до 15-ти. Очень хорошей игрой он заставил обратить на себя внимание врага "Атлетико" - "Реала". "Сливочные" оформили трансфер Эрнандеса-младшего за 24 млн евро.

В первом же сезоне Тео завоевал четыре трофея, в том числе и ЛЧ. Правда, в команде так и не смог закрепиться. Впоследствии "Реал" отдал защитника в аренду сначала в "Реал Сосьедад", а затем в "Милан". Руководство "росонери" было удовлетворено игрой француза, и его контракт был выкуплен. Сейчас он является основным звеном в игре подопечных Пиоли, и отсутствие Тео часто сказывается на результате.

Между тем Люка старательно пытался пробиться в основу "матрасников". Во втором своем сезоне он провел уже 10 матчей в Ла Лиге и дебютировал в Лиге Чемпионов, сыграв четыре поединка. Диего Симеоне пообещал ему больше игрового времени в следующем сезоне, однако отметка в чемпионате увеличилась лишь на 5 игр. Кстати, это и стало одной из причин трансфера Тео в состав "сливочных". Младший брат не собирался ждать обещаний и решил действовать.

Самым лучшим для Люки стал сезон 17/18, когда он записал на свой счет 44 встречи во всех турнирах, победив в Лиге Европы и отыграв все матчи на победном для Франции Мундиале 2018 в России.

Еще год после Чемпионата Мира поиграв в Испании, Люка стал вторым в то время самым дорогим трансфером защитника в истории футбола (Ван Дейк был первым). Его переход оформила "Бавария", заплатив 80 млн евро "матрасникам".

Сборная Франции. Для одного - это пока только мечта

10 лет на двух братья прожили во Франции, однако это не заставило их отказаться от гражданства страны, в которой они родились. Пока только Люка выступал за Национальную сборную этой страны. В активе Тео лишь матчи с молодежными командами. По информации некоторых СМИ, причина от наставника "галльских петухов" Дидье Дешам проста: Тео не знает французский язык на хорошем уровне, так как воспитывался в осознанном возрасте исключительно в Испании.

А вот у Люки такой проблемы нет. Он стал одним из творцов второй в истории сборной Франции победы на Мундиале. Игрок появился во всех матчах в основном составе. Более того, лишь однажды он был заменен: в третьем туре группового этапа на 50-й минуте поединка против Дании. Люка записал в свой актив два ассиста и в пассив две желтые карточки. Правда, перед Чемпионатом Мира он дал такое интересное интервью:

"Испания дала мне все, и если Хуан Лопетеги позовет меня на Мунидаль, то я поеду. Если я смогу получить гражданство, я был бы в восторге. Я считаю себя испанцем. Я говорю лучше на испанском, чем на французском", - сказал Люка.

Но с гражданством Испании для него не все так просто. Две причины препятствовали этому: выступления за молодежную сборную Франции на ЧЕ 2015 без двойного гражданства и обвинения в насилии.

Тюрьма. Изнасилование. Скандалы с вторыми половинками

Как же без них: скандалов, интриг и расследований в жизни звездных футболистов. Люка сошелся с Амелией Оссэ Льоренте после "любви с первого взгляда" (по словам самой девушки). Через некоторое время отношений пара предстала перед судом. В феврале 2017 года Люку арестовала испанская полиция по подозрению в нападении на Амелию, во время которого оба получили травмы. Был вынесен приговор: 31 день общественных работ для обоих.

В Испании к домашнему насилию относятся очень серьезно. При повторном таком инциденте футболист мог получить от года заключения. Суд постановил, что бывший паре нужно держаться как минимум 500 метров друг от друга в течение следующих шести месяцев. Соглашение было нарушено раньше: супругов поймали с поличным в аэропорту Мадрида, когда они возвращались с отдыха. Эрнандес был арестован, проведя несколько часов в тюрьме. К счастью для Люки, он был освобожден из-за смягчения согласно испанскому законодательству. Однако пара и в дальнейшем не смогла приближаться менее чем на 500 метров. Решение вопроса бракосочетания было нетрудным - Люка и Амелия поехали жениться в Лас-Вегас, обойдя ограничения.

Тео тоже не обошли скандалы. Его обвинила в попытке изнасилования на парковке возле ночного клуба российская модель Луиза Кремлева. Впрочем, суд ее жалобу отклонил на том основании, что в ее рассказах было слишком много противоречий. И видео с камер наблюдения не зафиксировало агрессивного поведения со стороны Тео, а уже после полового акта Луиза спокойно пошла с парнем в клуб. В итоге девушку саму арестовали за ложные обвинения.

Современность

Сейчас Тео - костяк "Милана", а Люка - один из основных в "Баварии". Аналитический портал Трансфермаркт оценивает старшего брата в 45 млн евро, а младшего - в 50 млн. Они не являются самыми дорогими защитниками в мире, однако "одними из лучших" - это точно.

В августе прошлого года мюнхенцы в составе с Люкой выиграли Лигу Чемпионов. Тео удалось завоевать этот трофей на два года раньше - с "Реалом". Однако не в соперничестве суть. А в том, что они стали лишь шестой парой братьев-футболистов в мире, кому покорился самый престижный трофей Старого Света.

Мать рада за сыновей:

"Я больше ничего не хочу в этом мире. Я горжусь Тео и Люкой", - сказала Пай перед одним из мадридских дерби, в котором братья играли по разные стороны баррикад.

А отец? По большому счету, он ребятам безразличен. Да он и не вышел на контакт со своими чадами. А те и не огорчаются - продолжают развиваться, жить в кайф и приносить радость дорогой маме. Что может быть лучше?

Фото: Lifebogger.com