Реал и Ман Сити пробились в 1/4 ЛЧ, у Львова забрали матчи сборной. Главные новости от 16 марта

"Реал" на своем поле не оставил шансов "Аталанте", грамотно воспользовавшись индивидуальными ошибками итальянцев. Решающие голы на счету старой гвардии мадридцев - Серхио Рамоса и Карима Бензема. Наш Руслан Малиновский отыграл весь поединок и получил хорошие оценки, но его активности не хватило "Аталанте", чтобы зацепиться даже за ничью. Опыт на сей раз в одни ворота обыграл молодость.

Наверное, это была самая скучная пара на этой стадии ЛЧ. Ответный матч был просто формальностью после победы "Сити" 2:0 в Германии. Вчера "Боруссия" даже не попыталась переломить ход событий в свою пользу. "Горожане" отгрузили в ее ворота еще два гола за 20 минут, а дальше пошло откровенно "мусорное время", как говорят в НБА. Около получаса никому не нужных минут достались и нашему Александру Зинченко.

Изначально предполагалось, что сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) во Львове, но вчера УАФ подтвердила перенос поединков на НСК "Олимпийский" в Киев. Причина очевидна - коронавирус. Больницы западных областей Украины переполнены уже вторую неделю кряду, тогда как столица пока еще в относительно безопасной зоне. Между тем, УАФ надеется провести матчи со зрителями.

Президент ПФЛ Александр Каденко в интервью анонсировал перемены в Первой лиге, которые наступят с нового сезона. Возможно, ее расширят до 20 команд; обсуждается также вариант с делением на группы по географическому признаку, чтобы уменьшить транспортные расходы. Болельщики в комментариях просто в ярости, и их можно понять. Есть риск, что уровень турнира заметно упадет.

Златан Ибрагимович возобновляет международную карьеру, которую завершил после Евро-2016. 39-летнего ветерана вызвали в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022 против Грузии, Косово и Эстонии, о чем он сам сообщил в соцсетях. Красивый жест, и пользу может принести. Златан в текущем сезоне неправдоподобно силен для своих лет и уже забил 16 голов в 21 матче за "Милан" во всех турнирах.

Эден, его семья и боссы "Реала" всерьез обсуждают возможность повторной операции на лодыжке. Год назад бельгийцу ее уже оперировали, и с тех пор становилось только хуже - 30-летний футболист сыграл лишь 395 минут в Ла Лиге, пропуская большинство матчей. Если Эден снова решится на операцию, то даже в случае успеха пропустит остаток сезона и, скорее всего, Евро-2021. Напомним, летом 2019-го "Реал" выложил за Азара 115 млн евро.