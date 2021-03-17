Аль-Садд предложил Хави новый контракт
Тренер может остаться в катарском клубе
"Аль-Садд" предложил новый контракт главному тренеру Хави Эрнандесу, пишет AS. Руководство встретилось со специалистом вскоре после того, как команда досрочно завоевала чемпионский титул.
Катарцы предложили Хави контракт до июня 2023 года с увеличением зарплаты ему и членам его тренерского штаба. В соглашении есть пункт, по которому специалист может покинуть "Аль-Садд" без компенсации ради перехода в "Барселону".
Хави взял время на размышления. Сообщается, что испанец хотел бы продлить контракт с "Аль-Саддом", но на 1 год, а не на 2. Действующее соглашение 41-летнего специалиста с катарским клубом рассчитано до июня 2021-го.
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