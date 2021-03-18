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Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

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Экс-футболист неоднократно хотел начать тренерскую карьеру

Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

Новина українською

Бывший полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии. Об этом пишет официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Стороны подписали краткосрочный контракт до окончания чемпионата Европы. Бывший хавбек "волков" станет одним из ассистентов Роберто Манчини.

Де Росси завершил игровую карьеру в начале 2020 года. После того итальянец неоднократно заявлял о желании начать тренерскую деятельность

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В статье: Даниэле Де Росси Даниеле де Росси
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