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Месси обошел Роналду по голам без учета пенальти

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Вечное противостояние

Месси обошел Роналду по голам без учета пенальти

Фото: The Times / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1). Таким образом, аргентинец провел свои 636-й и 637-й голы в карьере с игры.

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По данному показателю Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В активе португальца 635 "автографов" с игры, как сообщает ESPN.

Лионель забил 97 пенальти на профессиональном уровне (734 гола в сумме), Криштиану 135 раз реализовывал приговоры с точки (770 мячей суммарно).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
23.03.2021 в 10:49
Согласно transfermarkt у Месси 99 голов с пенальти (при реализации 78%), у Роналду - 135 (при реализации 84%).
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