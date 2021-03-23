Месси обошел Роналду по голам без учета пенальти
Вечное противостояние
Фото: The Times / Автор – неизвестен
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1). Таким образом, аргентинец провел свои 636-й и 637-й голы в карьере с игры.
По данному показателю Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В активе португальца 635 "автографов" с игры, как сообщает ESPN.
Lionel Messi has now scored more non penalty goals than Cristiano Ronaldo ???? pic.twitter.com/G1BaBG3GmA— ESPN FC (@ESPNFC) March 22, 2021
Лионель забил 97 пенальти на профессиональном уровне (734 гола в сумме), Криштиану 135 раз реализовывал приговоры с точки (770 мячей суммарно).
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