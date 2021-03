Месси обошел Роналду по голам без учета пенальти

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1). Таким образом, аргентинец провел свои 636-й и 637-й голы в карьере с игры.

По данному показателю Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В активе португальца 635 "автографов" с игры, как сообщает ESPN.

Lionel Messi has now scored more non penalty goals than Cristiano Ronaldo ???? pic.twitter.com/G1BaBG3GmA