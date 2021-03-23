Золотая бутса 2021: Непревзойденный Левандовский, отчаянные надежды Роналду и Месси

Лишь формальная интрига сохраняется в борьбе за "Золотую бутсу". С большой вероятностью можно предполагать, что догнать Роберта Левандовского уже никто не сможет, слишком солидный отрыв у поляка, и слишком мало матчей осталось в топ-чемпионатах Европы. Форвард "Баварии" в минувший уик-энд оформил хет-трик в матче со "Штутгартом", а мюнхенцы одержали очень убедительную победу 4:0. Всего у Левандовского 35 голов в чемпионате Германии, или 70 очков в перерасчете на баллы по условиям награды "Золотая бутса".

Главными преследователями Левандовского остаются "вечные конкуренты" Роналду и Месси. По 23 мяча в активе у них. Криштиану Роналду не смог забить в 28-м туре Серии А, "Ювентус" проиграл "Беневенто" 0:1. Но у португальца был хет-трик в предыдущем матче, "Кальяри" туринцы обыграли 3:1. Во втором подряд матче дублем стреляет Лионель Месси. Аргентинец на прошлых выходных помог "Барселоне" разгромить "Реал Сосьедад" 6:1, плюс у Лео голевая передача.

Дважды забил в ворота "Кельна" Эрлинг Холанд, правда, это не позволило "Боруссии" Дортмунд отпраздновать победу. Всего лишь ничья 2:2. Тем не менее, норвежский форвард в чемпионате 2020/21 забил 21 гол, и всего один точный удар у Холанда с пенальти. У Андре Силвы так же 21 точный удар за "Айнтрахт" в Бундеслиге, но он чаще пробивает пенальти – шесть забитых с 11-метрового.

Килиан Мбаппе поучаствовал в победе ПСЖ над "Лионом" 4:2, у форварда парижан два забитых мяча. Прервал "сухую серию" из двух матчей Ромелу Лукаку. Бельгиец поразил ворота "Торино", а его "Интер" одержал победу 2:1. У Лукаку в чемпионате Италии в текущем сезоне 19 точных ударов. Как и у Луиса Суареса. В воскресенье точный удар уругвайца в ворота "Алавеса" принес победу "Атлетико" Мадрид (1:0).

Нападающий "Вольфсбурга" Ваутер Вегорст помог обыграть "Вердер" 2:1, у нидерландского игрока один забитый гол. Всего в сезоне Вегорст забил 17 голов. Столько же и у Карима Бензема, который набрал великолепную форму, в пяти последних матчах форвард "Реала" забил семь мячей, а в прошлую субботу помог королевскому клубу обыграть "Сельту" 3:1.

По 17 мячей у лучших бомбардиров английской Премьер-лиги. Гарри Кейн забил "Астон Вилле", а "Тоттенхэм" одержал победу 2:0. Мохамед Салах на этих выходных не играл, "Ливерпуль" пока пропускал матч АПЛ, тут же отметим, что у египтянина пятиматчевая затяжная серия без забитых голов.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 23 марта