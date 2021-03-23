  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Золотая бутса 2021: Непревзойденный Левандовский, отчаянные надежды Роналду и Месси

Общие новости
(3 голосов)

Только чудо может помочь Месси и Роналду догнать лидера гонки

Золотая бутса 2021: Непревзойденный Левандовский, отчаянные надежды Роналду и Месси

Фото - goal.com, автор невідомий

Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Лишь формальная интрига сохраняется в борьбе за "Золотую бутсу". С большой вероятностью можно предполагать, что догнать Роберта Левандовского уже никто не сможет, слишком солидный отрыв у поляка, и слишком мало матчей осталось в топ-чемпионатах Европы. Форвард "Баварии" в минувший уик-энд оформил хет-трик в матче со "Штутгартом", а мюнхенцы одержали очень убедительную победу 4:0. Всего у Левандовского 35 голов в чемпионате Германии, или 70 очков в перерасчете на баллы по условиям награды "Золотая бутса".

Главными преследователями Левандовского остаются "вечные конкуренты" Роналду и Месси. По 23 мяча в активе у них. Криштиану Роналду не смог забить в 28-м туре Серии А, "Ювентус" проиграл "Беневенто" 0:1. Но у португальца был хет-трик в предыдущем матче, "Кальяри" туринцы обыграли 3:1. Во втором подряд матче дублем стреляет Лионель Месси. Аргентинец на прошлых выходных помог "Барселоне" разгромить "Реал Сосьедад" 6:1, плюс у Лео голевая передача.

Дважды забил в ворота "Кельна" Эрлинг Холанд, правда, это не позволило "Боруссии" Дортмунд отпраздновать победу. Всего лишь ничья 2:2. Тем не менее, норвежский форвард в чемпионате 2020/21 забил 21 гол, и всего один точный удар у Холанда с пенальти. У Андре Силвы так же 21 точный удар за "Айнтрахт" в Бундеслиге, но он чаще пробивает пенальти – шесть забитых с 11-метрового.

Золотая бутса 2021: Непревзойденный Левандовский, отчаянные надежды Роналду и Месси - изображение 1

Килиан Мбаппе поучаствовал в победе ПСЖ над "Лионом" 4:2, у форварда парижан два забитых мяча. Прервал "сухую серию" из двух матчей Ромелу Лукаку. Бельгиец поразил ворота "Торино", а его "Интер" одержал победу 2:1. У Лукаку в чемпионате Италии в текущем сезоне 19 точных ударов. Как и у Луиса Суареса. В воскресенье точный удар уругвайца в ворота "Алавеса" принес победу "Атлетико" Мадрид (1:0).

Нападающий "Вольфсбурга" Ваутер Вегорст помог обыграть "Вердер" 2:1, у нидерландского игрока один забитый гол. Всего в сезоне Вегорст забил 17 голов. Столько же и у Карима Бензема, который набрал великолепную форму, в пяти последних матчах форвард "Реала" забил семь мячей, а в прошлую субботу помог королевскому клубу обыграть "Сельту" 3:1.

По 17 мячей у лучших бомбардиров английской Премьер-лиги. Гарри Кейн забил "Астон Вилле", а "Тоттенхэм" одержал победу 2:0. Мохамед Салах на этих выходных не играл, "Ливерпуль" пока пропускал матч АПЛ, тут же отметим, что у египтянина пятиматчевая затяжная серия без забитых голов.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 23 марта

голы

очки

1

Роберт Левандовский (Бавария)

35

70

2…3

Криштиану Роналду (Ювентус)

23

46

2…3

Лионель Месси (Барселона)

23

46

4…5

Андре Силва (Айнтрахт Ф)

21

42

4…5

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

21

42

6

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

20

40

7…8

Ромелу Лукаку (Интер)

19

38

7…8

Луис Суарес (Атлетико)

19

38

9…12

Мохамед Салах (Ливерпуль)

17

34

9…12

Гарри Кейн (Тоттенхэм)

17

34

9…12

Карим Бензема (Реал)

17

34

9…12

Ваутер Вегорст (Вольфсбург)

17

34

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотая бутса
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...