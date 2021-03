Форвард вымирающего вида: как Оливье Жиру стал незаменим для Франции

"Не пора ли признать, что Оливье Жиру - исключительный центрфорвард?" - спросил у читателей The Guardian на следующее утро после матча "Атлетико" и "Челси".

34-летний француз стал героем встречи, забив в падении через себя. Возможно, этот гол даже будет признан лучшим в текущей ЛЧ. Но для Оливье это семечки. Жиру исполнял и более красивые бисиклеты, а однажды забил ударом скорпиона, за что получил от ФИФА Премию Пушкаша в 2017 году:

Сложные, почти невозможные удары - часть футбольной идентичности Жиру. Но это лишь то, что на поверхности. Его игра многократно сложнее.

***

Взять хотя бы легендарный гол Уилшира в ворота "Норвича" в 2013 году. Огромный нападающий с ростом 193 см дважды подыграл Джеку так, что позавидовал бы Месси.

Умение Оливье из типичного силового форварда на доли секунды превращаться в изысканного плеймейкера поражает наибольше. В его арсенале есть разного рода подсечки и даже передачи вразрез на 15-20 метров.

Такое разнообразие приемов впервые проявилось у Жиру в "Арсенале". Венгер полагался на гениальную группу поддержки - Касорлу, Озила, Уилшира, Рэмзи, но они нуждались в большом парне на острие, чтоб разнообразить угрозу и создавать глубину. Оливье очень многому научился у партнеров на "Эмирейтс". В "Арсенал" он прибыл неотесанной деревенщиной, имея за спиной два сезона на высоком уровне, а покинул тонко чувствующим игру мастером.

Умение учиться - еще одна неотъемлемая часть идентичности Жиру. Во Франции широко известен класс’87, куда входили Бензема, Бен-Арфа, Насри и Менез. Каждому из них прочили чуть ли не Золотой мяч, а в итоге суперзвездой стал лишь Карим, да и тот по глупости распрощался со сборной в самом расцвете сил.

Жиру не было в классе’87. В юности его считали бездарью. Даже на уровне третьего дивизиона в "Гренобле" ему не хватило места. Мбаппе в 19 лет уже выиграл для Франции чемпионат мира, а Жиру в том же возрасте спускался на самое дно, в "Истр", ради хоть какого-то игрового времени.

Его история не про всесторонне одаренного юношу, за которым скауты гонялись с 13 лет, а о мужчине, который смог компенсировать отсутствие дара тяжелой работой.

Повар Жиру уверяет, что в его рационе нету сахара и масел; футболист питается овощами, фруктами, орехами, рыбой и нежирным мясом. Параллельно он тренируется дополнительно 6 дней в неделю, давая себе отдых только по средам.

***

Он встал на этот путь очень давно. Впервые о Жиру пресса заговорила в 2010-м, Оливье тогда наколотил 21 гол в Лиге 2, приблизив к элите нищий "Тур" .

Позже он рассказывал, что ему даже из "Селтика" звонили, но он выбрал "Монпелье" после разговора с Луи Николленом. Покойный основатель "Паладинов" умел убеждать и даже влюблять в себя футболистов, ведя себя, скорее, как отец большой семьи, нежели как глава крупной международной корпорации. В этом была его сила, но и слабость тоже, ведь стабильность, которую он обеспечивал, означала еще и низкий потолок ожиданий.

То, что произошло в сезоне-2011/12, не повторится больше никогда. В этом не было никакой логики, никакого расчета - просто совпадение всего и сразу.

Жиру тогда проводил свой второй сезон в элите. В дебютном чемпионате он забил 12 голов в 37 матчах, постепенно привыкая к новому уровню. "Монпелье" перед стартом сезона приобрел защитников Анри Бедимо и Виторино Илтона, а еще вернул из аренды Реми Кабелла. Даже по меркам середняка это очень скромно. Тем временем, в Париже новые стандарты покупок устанавливали шейхи - для разогрева они за 80 млн евро привезли Хавьера Пасторе, Тиаго Мотту и Блеза Матюиди.

В первом круге Париж растоптал "Монпелье" благодаря голам Гамейро и Пасторе, но даже эта победа не позволила столичной команде оторваться от нежданного конкурента. Жиру к середине сезона наколотил 13 голов и добавил к ним 5 ассистов. Тащить команду ему помогали Янга-Мбива, Утака, Кабелла и, конечно, Бельханда.

Когда у них получилось, и Николлен перекрасил волосы в оранжево-синие цвета, именно Юнеса пресса назвала лучшим игроком сезона. Жиру в те годы считали ограниченным центрфорвардом, хотя некоторые эпизоды, вроде победного ассиста в решающем матче на "Пьер Моруа" против "Лилля" толсто намекали, что это не так.

Сегодня Бельханда 31 год, и его выгнали из "Галатасарая" за идиотское интервью. Жиру 34, и он обязательно выйдет в старте сборной Франции в 106-й раз в карьере. Талант - ничто без правильного отношения к делу.

***

Это в "Барселоне" он пятое колесо в телеге, а вот в сборной взаимодействие с Жиру подарило Антуану незабываемые минуты. Он эффективно использует свободные коридоры, которые своими перемещениями создает Оливье. Похожим образом работала связка Жиру и Азара в "Челси". Бельгиец даже называл своего мощного партнера "лучшим таргетмэном планеты".

Вполне возможно, он прав. Жиру бывает простоват для перенасыщенной гениальными тренерами АПЛ. Но кто сказал, что это всегда плохо? И Венгер, и Лэмпард, и Тухель на наших глазах извлекли немало пользы из простых навыков Жиру - его умения открыться, побороться и пробить в касание.

Главным же бенефициаром талантов Жиру стал Дидье Дешам. В отличие от клубных тренеров, у него нету времени выстраивать сложные концепции. Его Франция играет просто - четверка надежных защитников, два волнореза, 3-4 человека в нападении, в зависимости от сложности оппонента. Атаки строятся на скоростных данных Мбаппе (Дембеле, Лемара, Марсьяля - подставьте нужное), умении Гризманна врываться куда надо и огромном корпусе Жиру, который по ситуации то дает глубину, то уводит опекунов подальше от ворот.

???????? Oliver Giroud at 2018 WC -



vs ???????? - 0 Shots on target (20')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (85')

vs ???????? - 0 Shots on target (81')#FRACRO