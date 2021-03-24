Форвард вымирающего вида: как Оливье Жиру стал незаменим для Франции

"Не пора ли признать, что Оливье Жиру - исключительный центрфорвард?" - спросил у читателей The Guardian на следующее утро после матча "Атлетико" и "Челси".

34-летний француз стал героем встречи, забив в падении через себя. Возможно, этот гол даже будет признан лучшим в текущей ЛЧ. Но для Оливье это семечки. Жиру исполнял и более красивые бисиклеты, а однажды забил ударом скорпиона, за что получил от ФИФА Премию Пушкаша в 2017 году:

"Когда ты в штрафной, надо действовать быстро. В таких ситуациях никогда не бывает много времени. Всегда рядом есть защитник, поэтому удар после первого касания чаще становится голом. Я никогда не отрабатывал на тренировках удар скорпиона, но вот удары в касание тренирую каждый день".

Сложные, почти невозможные удары - часть футбольной идентичности Жиру. Но это лишь то, что на поверхности. Его игра многократно сложнее.

***

Взять хотя бы легендарный гол Уилшира в ворота "Норвича" в 2013 году. Огромный нападающий с ростом 193 см дважды подыграл Джеку так, что позавидовал бы Месси.

Умение Оливье из типичного силового форварда на доли секунды превращаться в изысканного плеймейкера поражает наибольше. В его арсенале есть разного рода подсечки и даже передачи вразрез на 15-20 метров.

Такое разнообразие приемов впервые проявилось у Жиру в "Арсенале". Венгер полагался на гениальную группу поддержки - Касорлу, Озила, Уилшира, Рэмзи, но они нуждались в большом парне на острие, чтоб разнообразить угрозу и создавать глубину. Оливье очень многому научился у партнеров на "Эмирейтс". В "Арсенал" он прибыл неотесанной деревенщиной, имея за спиной два сезона на высоком уровне, а покинул тонко чувствующим игру мастером.

Умение учиться - еще одна неотъемлемая часть идентичности Жиру. Во Франции широко известен класс’87, куда входили Бензема, Бен-Арфа, Насри и Менез. Каждому из них прочили чуть ли не Золотой мяч, а в итоге суперзвездой стал лишь Карим, да и тот по глупости распрощался со сборной в самом расцвете сил.

Жиру не было в классе’87. В юности его считали бездарью. Даже на уровне третьего дивизиона в "Гренобле" ему не хватило места. Мбаппе в 19 лет уже выиграл для Франции чемпионат мира, а Жиру в том же возрасте спускался на самое дно, в "Истр", ради хоть какого-то игрового времени.

Его история не про всесторонне одаренного юношу, за которым скауты гонялись с 13 лет, а о мужчине, который смог компенсировать отсутствие дара тяжелой работой.

Повар Жиру уверяет, что в его рационе нету сахара и масел; футболист питается овощами, фруктами, орехами, рыбой и нежирным мясом. Параллельно он тренируется дополнительно 6 дней в неделю, давая себе отдых только по средам.

"Жиру работает так, словно ему 20 или 24 года. На тренировках он одновременно и весел, и серьезен. При этом он всегда настроен позитивно, даже если не выходит в основе, и это оказывает большое влияние на коллектив", - говорит Томас Тухель, открывая миру еще одного Жиру - атлета, который пашет как лошадь.

***

Он встал на этот путь очень давно. Впервые о Жиру пресса заговорила в 2010-м, Оливье тогда наколотил 21 гол в Лиге 2, приблизив к элите нищий "Тур" .

Позже он рассказывал, что ему даже из "Селтика" звонили, но он выбрал "Монпелье" после разговора с Луи Николленом. Покойный основатель "Паладинов" умел убеждать и даже влюблять в себя футболистов, ведя себя, скорее, как отец большой семьи, нежели как глава крупной международной корпорации. В этом была его сила, но и слабость тоже, ведь стабильность, которую он обеспечивал, означала еще и низкий потолок ожиданий.

То, что произошло в сезоне-2011/12, не повторится больше никогда. В этом не было никакой логики, никакого расчета - просто совпадение всего и сразу.

Жиру тогда проводил свой второй сезон в элите. В дебютном чемпионате он забил 12 голов в 37 матчах, постепенно привыкая к новому уровню. "Монпелье" перед стартом сезона приобрел защитников Анри Бедимо и Виторино Илтона, а еще вернул из аренды Реми Кабелла. Даже по меркам середняка это очень скромно. Тем временем, в Париже новые стандарты покупок устанавливали шейхи - для разогрева они за 80 млн евро привезли Хавьера Пасторе, Тиаго Мотту и Блеза Матюиди.

В первом круге Париж растоптал "Монпелье" благодаря голам Гамейро и Пасторе, но даже эта победа не позволила столичной команде оторваться от нежданного конкурента. Жиру к середине сезона наколотил 13 голов и добавил к ним 5 ассистов. Тащить команду ему помогали Янга-Мбива, Утака, Кабелла и, конечно, Бельханда.

Когда у них получилось, и Николлен перекрасил волосы в оранжево-синие цвета, именно Юнеса пресса назвала лучшим игроком сезона. Жиру в те годы считали ограниченным центрфорвардом, хотя некоторые эпизоды, вроде победного ассиста в решающем матче на "Пьер Моруа" против "Лилля" толсто намекали, что это не так.

Сегодня Бельханда 31 год, и его выгнали из "Галатасарая" за идиотское интервью. Жиру 34, и он обязательно выйдет в старте сборной Франции в 106-й раз в карьере. Талант - ничто без правильного отношения к делу.

***

"Жиру – очень полезен для всей команды. Он берет на себя двух центральных защитников и часто еще опорника. Это создает свободу всем креативным игрокам", - объяснял как-то Гризманн.

Это в "Барселоне" он пятое колесо в телеге, а вот в сборной взаимодействие с Жиру подарило Антуану незабываемые минуты. Он эффективно использует свободные коридоры, которые своими перемещениями создает Оливье. Похожим образом работала связка Жиру и Азара в "Челси". Бельгиец даже называл своего мощного партнера "лучшим таргетмэном планеты".

Вполне возможно, он прав. Жиру бывает простоват для перенасыщенной гениальными тренерами АПЛ. Но кто сказал, что это всегда плохо? И Венгер, и Лэмпард, и Тухель на наших глазах извлекли немало пользы из простых навыков Жиру - его умения открыться, побороться и пробить в касание.

Главным же бенефициаром талантов Жиру стал Дидье Дешам. В отличие от клубных тренеров, у него нету времени выстраивать сложные концепции. Его Франция играет просто - четверка надежных защитников, два волнореза, 3-4 человека в нападении, в зависимости от сложности оппонента. Атаки строятся на скоростных данных Мбаппе (Дембеле, Лемара, Марсьяля - подставьте нужное), умении Гризманна врываться куда надо и огромном корпусе Жиру, который по ситуации то дает глубину, то уводит опекунов подальше от ворот.

???????? Oliver Giroud at 2018 WC -



vs ???????? - 0 Shots on target (20')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (90')

vs ???????? - 0 Shots on target (85')

vs ???????? - 0 Shots on target (81')#FRACRO — Auto Matic (@NemanjaMaticcJr) July 15, 2018

Голы? Жиру сыграл во всех матчах чемпионата мира-2018, ни разу не забив, но после турнира был расхвален на родине. Для Франции это норма - на ЧМ-98 Стефан Гиварш тоже не отличился ни разу.

"Жиру - важный элемент моей сборной. Я полностью в нем уверен. Это очень умный игрок. На поле он всегда показывает себя лучшим образом. Ему уже не 20 лет, но он делает все возможное, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Партнеры его очень ценят", - говорит Дешам, явивший миру еще одну версию Жиру - абсолютно командного игрока, работающего на победы, а не свою статистику.

***

Он умеет бить, пасовать, ежедневно тяжело работает, прогрессирует на протяжении десяти лет, и при этом готов из матча в матч пахать на команду, не подавая признаков недовольства. Кажется, мир сильно недооценивает Жиру.

В какой-то момент мы стали чересчур много внимания уделять голам. От рекордов уже рябит в глазах - ежедневно то Месси что-то бьет, то Роналду, то Мбаппе. У бедолаги Пеле нету никаких шансов - на их фоне он просто выскочка из какой-то дыры. Герд Мюллер? Да не смешите Левандовского!

Эта помешанность на статистике и цифрах предопределила появление такого феномена, как Холанд. Парень выходит на поле только чтоб ускориться, замахнуться и пробить. Других функций на поле у него нет и быть не может - он слишком сосредоточен на этих трех.

А вот форварды наподобие Жиру вымирают как вид. Готовность жертвовать собой ради команды - не самая сильная черта поколения Z. На этом уже обжегся Моуриньо, не найдя нового Дрогба; зря надеется на наследника Златана и "Милан".

Неотвратимые изменения ждут и сборную Франции тоже. Дешам цепляется за Жиру, потому что за ним нету вообще никого. Уйдет он - и старый, понятный Дидье футбол закончится; придется искать новую идентичность, ведь та, что есть, невозможна без самопожертвования и отдачи от Жиру.

Он ее краеугольный камень; столп, на котором все держится.

Он - это и есть Франция.