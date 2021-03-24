Килман в Украине, решение Барселоны и еще один бразилец для Шахтера. Главные новости от 23 марта

Вопрос на засыпку. СМИ информируют, что у опорника "Шахтера" рецидив старой травмы мениска после матча чемпионата с "Рухом" (2:0). Такое повреждение требует длительного лечения, и не факт, что Степаненко успеет вернуться к Евро-2021. При этом тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает излучать оптимизм - по его словам, с Тарасом все хорошо.

По крайней мере, так пишет пресса. Защитник "Вулверхэмптона" якобы приезжал в Украину встретиться с Андреем Павелко и Андреем Шевченко. Вопрос с получением украинского гражданства он практически решил, остались формальности. Теоретично Килман мог попасть в состав сборной даже на мартовские матчи, но процесс притормозила ФИФА. Похоже, у Макса могут быть проблемы из-за выступлений за футзальную сборную Англии.

Рассорившись со всеми в "Шахтере", у Тайсона не осталось выбора, кроме как искать новый клуб. При этом потери в деньгах ветерану не избежать. Бразильские журналисты утверждают, что "Интернасьонал" предлагает 33-летнему вингеру 107 тысяч евро в месяц. Для контекста, в Украине он зарабатывает 250 тысяч в месяц.

Тем временем, UOL Esporte информирует, что "Горняки" заинтересовались 17-летним правым защитником "Интернасьонала" Винисиусом Тобиасом. Издание пишет, что "Шахтер" предложил за парня 6 млн евро и пытается провернуть трансфер поскорее. Кто знает, может, возвращение Тайсона на родину станет ключом к подписанию проспекта, которым также интересуются "Ювентус" и "Ман Сити"?

Marca пишет, что Рональд Куман встретился с новым президентом "Блаугранас" Жоаном Лапортой. На встрече также присутствовали спортдир "Барсы" Матеу Алемания и техдир Рамон Планес. Вместе они выразили поддержку голландцу и договорились, что он останется в клубе на второй сезон. "Барселона" за последний месяц-полтора набрала отличную форму, вышла в финал Кубка короля и приблизилась к "Атлетико" в Примере, что повысило акции Кумана.

С 2018 года тренировал Петер Бос "Байер", но долгожданного рывка так и не случилось. После очередной плохой серии с двумя победами в девяти матча Бундеслиги терпение руководства лопнуло, и оно отправило голландца в отставку. До конца сезона Боса заменит экс-наставник юношеской сборной Германии Ханнес Рольф, а дальше будет видно. От зоны ЛЧ "Байер" отстает на 7 очков, и ситуацию еще можно повернуть в свою пользу.