Ансу Фати – лучший молодой футболист мира
Талант каталонцев
Фото: Barcelona
Форвард "Барселоны" Ансу Фати победил в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире. Испанский нападающий занял первое место в списке премии NXGN, который составили журналисты портала Goal.com.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. Спасибо товарищам по команде – без них выиграть приз было бы невозможно. Я надеюсь, что смогу оправиться от травмы и поехать на ЕВРО. Выступление на таком турнире – это мечта любого игрока", – отметил Фати.
Сразу за Ансу в рейтинге расположились Эдуардо Камавинга из "Ренна" и Джованни Рейна из дортмундской "Боруссии". 18-летний Фати – самый молодой автор голов в Ла Лиге, Лиге чемпионов и в составе сборной Испании.
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