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CIES: Рашфорд возглавил список самых дорогостоящих игроков мира

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За Маркуса придется много заплатить

CIES: Рашфорд возглавил список самых дорогостоящих игроков мира

Фото: Sky Sports

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в рамках ТОП-5 европейских чемпионатов.

Рейтинг возглавил 23-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. За англичанином идет форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд, замкнул тройку страйкер мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш.

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Рейтинг включает в себя лишь по одному самому дорогостоящему футболисту каждой из 98 команд ТОП-5 европейских лиг.

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – €150-200 млн;

2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д") – €150-200 млн;

3. Жоау Фелиш ("Атлетико") – €120-150 млн;

4. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – €120-150 млн;

5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – €120-150 млн;

6. Букайо Сака ("Арсенал") – €120-150 млн;

7. Тимо Вернер ("Челси") – €90-120 млн;

8. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – €90-120 млн;

9. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – €90-120 млн;

10. Френки Де Йонг ("Барселона") – €90-120 млн.

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В статье: CIES Маркус Рашфорд
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Источник:
CIES

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