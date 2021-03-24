CIES: Рашфорд возглавил список самых дорогостоящих игроков мира
За Маркуса придется много заплатить
Фото: Sky Sports
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в рамках ТОП-5 европейских чемпионатов.
Рейтинг возглавил 23-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. За англичанином идет форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд, замкнул тройку страйкер мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш.
Рейтинг включает в себя лишь по одному самому дорогостоящему футболисту каждой из 98 команд ТОП-5 европейских лиг.
1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – €150-200 млн;
2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д") – €150-200 млн;
3. Жоау Фелиш ("Атлетико") – €120-150 млн;
4. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – €120-150 млн;
5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – €120-150 млн;
6. Букайо Сака ("Арсенал") – €120-150 млн;
7. Тимо Вернер ("Челси") – €90-120 млн;
8. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – €90-120 млн;
9. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – €90-120 млн;
10. Френки Де Йонг ("Барселона") – €90-120 млн.
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