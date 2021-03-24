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"Моуриньо подписывает Evergreen". Линекер – о корабле, который сел на мель и перекрыл Суэцкий канал

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Троллинг от Гари

"Моуриньо подписывает Evergreen". Линекер – о корабле, который сел на мель и перекрыл Суэцкий канал

Фото: AFP

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Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер пошутил о контейнеровозе тайваньской компании Evergreen Marine в своем Твиттере. Дело в том, что корабль сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение (длина судна – 400 метров, ширина – 59).

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"Срочные новости: Моуриньо подписывает Evergreen".

Корабль отклонился от курса из-за шквального ветра. На данный момент в "пробке" на канале находится больше сотни суден. Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте, который соединяет Средиземное и Красное моря; кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана.

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В статье: Жозе Моуриньо Гари Линекер
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