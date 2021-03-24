"Моуриньо подписывает Evergreen". Линекер – о корабле, который сел на мель и перекрыл Суэцкий канал
Троллинг от Гари
Фото: AFP
Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер пошутил о контейнеровозе тайваньской компании Evergreen Marine в своем Твиттере. Дело в том, что корабль сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение (длина судна – 400 метров, ширина – 59).
"Срочные новости: Моуриньо подписывает Evergreen".
Breaking: Mourinho signs Evergreen. pic.twitter.com/XBSN3mVO5z— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) March 24, 2021
Корабль отклонился от курса из-за шквального ветра. На данный момент в "пробке" на канале находится больше сотни суден. Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте, который соединяет Средиземное и Красное моря; кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана.
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