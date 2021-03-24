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Ван Бастен: Футбол был бы лучше без офсайдов

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(3 голосов)

По мнению Марко, это правило нужно убрать

Ван Бастен: Футбол был бы лучше без офсайдов

Новина українською

Экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что фиксацию офсайдов нужно убрать из футбола.

"Мне всё ещё не даёт покоя правило офсайда, потому что я убеждён, что это плохое правило. Как минимум я бы хотел попробовать доказать, что футбол возможен и без него. Уверен, он был бы лучше без офсайдов.

Футбол — потрясающая игра, но считаю, что нам по-прежнему нужно многое сделать, чтобы сделать его лучше, более зрелищным, интересным и захватывающим. Над этим надо работать", — приводит слова ван Бастена Sky Sports.

Читайте такжеАкценты. Игра вне игры, или Убить футбол
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В статье: Марко ван Бастен
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
24.03.2021 в 16:36
Тогда дриблинг не нужен, просто навес в штрафную и удар. Все будут скапливаться в штрафной, зрелище печальное.
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