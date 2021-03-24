Ван Бастен: Футбол был бы лучше без офсайдов

Экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что фиксацию офсайдов нужно убрать из футбола.

"Мне всё ещё не даёт покоя правило офсайда, потому что я убеждён, что это плохое правило. Как минимум я бы хотел попробовать доказать, что футбол возможен и без него. Уверен, он был бы лучше без офсайдов.

Футбол — потрясающая игра, но считаю, что нам по-прежнему нужно многое сделать, чтобы сделать его лучше, более зрелищным, интересным и захватывающим. Над этим надо работать", — приводит слова ван Бастена Sky Sports.