Ван Бастен: Футбол был бы лучше без офсайдов
По мнению Марко, это правило нужно убрать
Экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что фиксацию офсайдов нужно убрать из футбола.
"Мне всё ещё не даёт покоя правило офсайда, потому что я убеждён, что это плохое правило. Как минимум я бы хотел попробовать доказать, что футбол возможен и без него. Уверен, он был бы лучше без офсайдов.
Футбол — потрясающая игра, но считаю, что нам по-прежнему нужно многое сделать, чтобы сделать его лучше, более зрелищным, интересным и захватывающим. Над этим надо работать", — приводит слова ван Бастена Sky Sports.
Читайте такжеАкценты. Игра вне игры, или Убить футбол
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Wreck (Киев)
24.03.2021 в 16:36
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