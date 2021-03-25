Источник: УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей
Так долго боролись, а теперь…
UEFA
В УЕФА откажутся от правил финансового фэйр-плей – об этом сообщает в своем Твиттере журналист Танкреди Палмери.
Якобы организация создаст новую систему финансового контроля, которая предусмотрит свободу для клубов с точки зрения трат. Даты внедрения обновления неизвестны. Напомним, UEFA Financial Fair Play работает уже 10 лет.
UEFA to blow final whistle over financial fair-play:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021
it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs
В прошлом году правила нарушил "Манчестер Сити" – "горожан" на 2 года отстранили от участия в ЛЧ, однако клуб подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) и оспорил жесткое наказание.
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