Источник: УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей

В УЕФА откажутся от правил финансового фэйр-плей – об этом сообщает в своем Твиттере журналист Танкреди Палмери.

Якобы организация создаст новую систему финансового контроля, которая предусмотрит свободу для клубов с точки зрения трат. Даты внедрения обновления неизвестны. Напомним, UEFA Financial Fair Play работает уже 10 лет.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:



it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021

В прошлом году правила нарушил "Манчестер Сити" – "горожан" на 2 года отстранили от участия в ЛЧ, однако клуб подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) и оспорил жесткое наказание.