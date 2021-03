Источник: УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей

В УЕФА откажутся от правил финансового фэйр-плей – об этом сообщает в своем Твиттере журналист Танкреди Палмери.

Якобы организация создаст новую систему финансового контроля, которая предусмотрит свободу для клубов с точки зрения трат. Даты внедрения обновления неизвестны. Напомним, UEFA Financial Fair Play работает уже 10 лет.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:



it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs