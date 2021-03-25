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Источник: УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей

Общие новости
(1 голосов)

Так долго боролись, а теперь…

Источник: УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей

UEFA

Новина українською

В УЕФА откажутся от правил финансового фэйр-плей – об этом сообщает в своем Твиттере журналист Танкреди Палмери.

Якобы организация создаст новую систему финансового контроля, которая предусмотрит свободу для клубов с точки зрения трат. Даты внедрения обновления неизвестны. Напомним, UEFA Financial Fair Play работает уже 10 лет.

В прошлом году правила нарушил "Манчестер Сити" – "горожан" на 2 года отстранили от участия в ЛЧ, однако клуб подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) и оспорил жесткое наказание.

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В статье: УЕФА финансовый fair play
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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
25.03.2021 в 11:19
Бабло перемагає зло)))
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