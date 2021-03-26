Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей
Экс-футболист удалит все аккаунты
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри в своём "твиттере" объявил о предстоящем уходе из социальных сетей.
"Всем привет. Завтра утром я удаляю все свои аккаунты в соцсетях до момента, когда люди у руля смогут регулировать свои платформы с такой же энергией и целеустремлённостью, с которой делают это, когда видят нарушение авторских прав.
Повышенный уровень расизма, травли людей и, как следствие, ментальных проблем у пострадавших — всё это слишком токсично, чтобы просто не замечать. Должна быть какая-то ответственность. Сейчас слишком просто создать аккаунт и использовать его для травли и оскорбления без каких-либо последствий, оставаясь анонимом. Пока это не изменится, все мои аккаунты в соцсетях не будут доступны. Надеюсь, перемены настанут скоро", — написал Анри.
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