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Тьерри Анри устроил протест против расизма - ушел из всех соцсетей

Общие новости
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Обвинил их в бездействии

Тьерри Анри устроил протест против расизма - ушел из всех соцсетей

Новина українською

Футбольный тренер, а в прошлом нападающий "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри объявил о бане всех соцсетей.

Причиной такого радикального решения Анри называет недостаточные усилия соцсетей в борьбе с расизмом в Интернете.

С завтрашнего утра я уйду из соцсетей до тех пор, пока уполномоченные люди не будут регулировать свои платформы с той же энергией и жесткостью, с которой они действуют сейчас при нарушении авторских прав.

Огромный объем расизма, издевательств и психологических страданий, которые причиняют отдельным людям, слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна быть ответственность за это. Слишком легко создать аккаунт, использовать его для издевательств и оскорблений без последствий. И при этом сохранить анонимность.

Пока все это не изменится, я уйду из соцсетей независимо от платформы. Надеюсь, изменения произойдут вскоре, - написал Тьерри в Твиттере.

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У Анри 10 млн подписчиков в Фейсбуке, 2,7 миллиона - в Инстаграме и 2,3 миллиона - в Твиттере.

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В статье: расизм Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
26.03.2021 в 23:25
Хоть лети на луну. Правда, она белая.
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