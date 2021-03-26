Тьерри Анри устроил протест против расизма - ушел из всех соцсетей
Обвинил их в бездействии
Футбольный тренер, а в прошлом нападающий "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри объявил о бане всех соцсетей.
Причиной такого радикального решения Анри называет недостаточные усилия соцсетей в борьбе с расизмом в Интернете.
С завтрашнего утра я уйду из соцсетей до тех пор, пока уполномоченные люди не будут регулировать свои платформы с той же энергией и жесткостью, с которой они действуют сейчас при нарушении авторских прав.
Огромный объем расизма, издевательств и психологических страданий, которые причиняют отдельным людям, слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна быть ответственность за это. Слишком легко создать аккаунт, использовать его для издевательств и оскорблений без последствий. И при этом сохранить анонимность.
Пока все это не изменится, я уйду из соцсетей независимо от платформы. Надеюсь, изменения произойдут вскоре, - написал Тьерри в Твиттере.
У Анри 10 млн подписчиков в Фейсбуке, 2,7 миллиона - в Инстаграме и 2,3 миллиона - в Твиттере.
Популярное сейчас
- Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом
- Денисов: Гельзин договорился с американцами совместно выкупить стадион Черноморец, но отказался за день до аукциона
- Лунин получил наказание от партнеров по сборной Украины
- Килман в Украине, решение Барселоны и еще один бразилец для Шахтера. Главные новости от 23 марта
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО