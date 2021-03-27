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В ФИФА могут разрешить трансферы несовершеннолетних

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Президент бразильской конфедерации обмолвился о таком риске

В ФИФА могут разрешить трансферы несовершеннолетних

Новина українською

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Каболко сообщил, что в ближайшее время ФИФА может понизить возрастные рамки для трансферов футболистов с 18 до 16 лет.

"Я предоставляю вам конфиденциальную информацию — ФИФА намерена разрешить спортсменам с 16 лет подписывать контракты с европейскими клубами. Это должно произойти уже в ближайшее время, но я продолжаю бороться с ними, с президентом ФИФА, по поводу этого вопроса", — цитирует Каболко UOL.

На данный момент футболисты до 18 лет могут менять команды тольков статусе свободных агентов или по арендному соглашению.

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