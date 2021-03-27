Льорис: Франция притормозила в наборе очков в матче с Украиной
Вратарь французов подвел итоги матча против нашей сборной
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Голкипер национальной сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничью с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
"Когда мы начинали отбор, нашей задачей было набрать как можно больше очков. Мы немного притормозили в этом плане в матче с Украиной, это очень досадно. Раздражены? Да, может быть. Мы всегда обязаны достигать результатов, когда играем за сборную. Так сложилось исторически.
Нужно подготовиться и пройти отбор на ЧМ, само по себе это не произойдет. От матча с Казахстаном не стоит ждать легкой прогулки, нужно показать высокий уровень", – рассказал Льорис.
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