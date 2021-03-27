  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Льорис: Франция притормозила в наборе очков в матче с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Вратарь французов подвел итоги матча против нашей сборной

Льорис: Франция притормозила в наборе очков в матче с Украиной

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Голкипер национальной сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничью с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Когда мы начинали отбор, нашей задачей было набрать как можно больше очков. Мы немного притормозили в этом плане в матче с Украиной, это очень досадно. Раздражены? Да, может быть. Мы всегда обязаны достигать результатов, когда играем за сборную. Так сложилось исторически.

Нужно подготовиться и пройти отбор на ЧМ, само по себе это не произойдет. От матча с Казахстаном не стоит ждать легкой прогулки, нужно показать высокий уровень", – рассказал Льорис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Уго Льорис сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L’Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...