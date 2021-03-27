  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО

Общие новости
(4 голосов)

Эффектный удар вингера "Динамо"

Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО

Новина українською

В матче группы A отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Люксембурга минимально на выезде обыграла команду Ирландии.

Единственный мяч в поединке забил вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес - форвард подхватил мяч возле штрафной соперника и нанес точный дальний удар в нижний угол ворот ирландцев.

Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур

Ирландия - Люксембург 0:1

Гол: Жерсон 85

Видео гола Родригеса

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сборная Люксембурга Чемпионат мира 2022 Жерсон Родригес Сборная Ирландии
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
DOMENICO (Lviv)
28.03.2021 в 00:04
Молодець!
Ответить
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2021 в 23:57
Чудовий гол!
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 23:55
А в Динамо мы не можем, а в Динамо нас тошнит...
Ответить
+1
-5
Пришта Литин (Київ)
27.03.2021 в 23:46
Уху енно!!
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...