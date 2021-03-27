Словакия совершила камбэк и спасла ничью в матче с Мальтой
По тайму на каждую команду
Reuters
В матче 2-го тура группы H в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 Словакия и Мальта выдали голевую феерию, забив на двоих четыре мяча.
Обе команды выдали по отличному отрезку в начале тайма: сначала гости забили два мяча за три минуты, а в начале второй половины встречи уже словаки дважды поразили ворота Мальты.
Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур
Словакия - Мальта 2:2
Голы: Стрелец 49, Шкриньяр 53 - Гэмбин 16, Сатариано 19
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