Словакия совершила камбэк и спасла ничью в матче с Мальтой

В матче 2-го тура группы H в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 Словакия и Мальта выдали голевую феерию, забив на двоих четыре мяча.

Обе команды выдали по отличному отрезку в начале тайма: сначала гости забили два мяча за три минуты, а в начале второй половины встречи уже словаки дважды поразили ворота Мальты.

Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур

Словакия - Мальта 2:2

Голы: Стрелец 49, Шкриньяр 53 - Гэмбин 16, Сатариано 19