Бухарестское Динамо продало 50 тысяч виртуальных билетов в игре с киевлянами
Клуб близок к спасению?
playsport.ro
На товарищеский матч "Динамо" Киев – "Динамо" Бухарест (3:0) было продано почти 50 тысяч виртуальных билетов.
Это помогло румынскому клубу собрать еще денег на лицензию для участия в следующем сезоне чемпионата Румынии.
По информации местного издания Prosport, бухарестской команде осталось собрать ещё 110 тысяч евро до погашения долгов.
Мирча Луческу тренировал "Динамо" Бухарест с 1985 по 1990 год.
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