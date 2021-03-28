Бухарестское Динамо продало 50 тысяч виртуальных билетов в игре с киевлянами

На товарищеский матч "Динамо" Киев – "Динамо" Бухарест (3:0) было продано почти 50 тысяч виртуальных билетов.

Это помогло румынскому клубу собрать еще денег на лицензию для участия в следующем сезоне чемпионата Румынии.

По информации местного издания Prosport, бухарестской команде осталось собрать ещё 110 тысяч евро до погашения долгов.

Мирча Луческу тренировал "Динамо" Бухарест с 1985 по 1990 год.