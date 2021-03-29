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Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения

Общие новости
(2 голосов)

Вчера мы позволили ему отличиться

Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения

Новина українською

Теэму Пукки родился 29 марта 1990-го в Котке. Сегодня нападающему английского клуба "Норвич Сити" и сборной Финляндии исполняется 31 год. В 2019-м Теэму стал спортсменом и футболистом года в своей стране.

Пукки – третий бомбардир в истории национальной команды. Вместе с "Шальке" он брал бронзу Бундеслиги, в "Селтике" выигрывал чемпионат Шотландии, в "Брюндбю" поднимал над головой Кубок Дании. Со своей нынешней командой, "Норвичем", побеждал в Чемпионшипе, после чего сезон выступал в рамках АПЛ. Сейчас "канарейки" вновь играют во втором по значимости дивизионе и претендуют на камбэк в первый.

Напомним, вчера нападающий спас один зачетный пункт для финнов в поединке второго тура отбора на ЧМ-2022. Виталий Миколенко завалил Пукки в штрафной площадке Бущана, после чего сам Теэму сравнял счет (1:1).

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В статье: Финляндия Теэму Пукки
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 12:08
Ну поздравил друга с ДР.. Не забыл.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 10:02
Добрый день!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Я вернулся!!!!!
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+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 10:44
Лети на х-й тупая курица
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 11:18
И как там на помойке ??? Жратвы хватало ???
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+3
0
khatskevich_bog (Киев)
29.03.2021 в 11:19
всегда хватает, ведь есть Динамовские сердца в меню
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.03.2021 в 11:22
khatskevich_bog, тебе до меню сначала надо чей-то х-й со рта вынуть и пойти сполоснуть своей помойный дешевый ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕ КИЕВСКИЙ сцыкливый рот.
+2
0
Dortmund 09 (Киев)
29.03.2021 в 09:59
С Днем Рождения! Форвард хороший, юркий такой. Как минимум вчера он просто хорошо сделал свою работу.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 11:06
От всі питають: нащо Шева поставив 3 центрбека з фінами? А він хотів уникнути саме таких контратак фінів. Але не допомогло.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
29.03.2021 в 11:51
Три центрбека, потому что крайние - Караваев и Миколенко/Соболь постоянно шли вперед
0
0
Пришта Литин (Київ)
29.03.2021 в 09:49
З днем народження "горячий финский парень". Хватит тролить Миколенко.
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+4
-1
Maksrovnii (Днепр)
29.03.2021 в 09:45
Вот и причина такой игры одного из лучших игроков Динамо
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+1
-3
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 09:49
Хотів зробити подарунок?
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+1
-1


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