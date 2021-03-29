Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения

Теэму Пукки родился 29 марта 1990-го в Котке. Сегодня нападающему английского клуба "Норвич Сити" и сборной Финляндии исполняется 31 год. В 2019-м Теэму стал спортсменом и футболистом года в своей стране.

Пукки – третий бомбардир в истории национальной команды. Вместе с "Шальке" он брал бронзу Бундеслиги, в "Селтике" выигрывал чемпионат Шотландии, в "Брюндбю" поднимал над головой Кубок Дании. Со своей нынешней командой, "Норвичем", побеждал в Чемпионшипе, после чего сезон выступал в рамках АПЛ. Сейчас "канарейки" вновь играют во втором по значимости дивизионе и претендуют на камбэк в первый.

Напомним, вчера нападающий спас один зачетный пункт для финнов в поединке второго тура отбора на ЧМ-2022. Виталий Миколенко завалил Пукки в штрафной площадке Бущана, после чего сам Теэму сравнял счет (1:1).