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Олимпиакос продлил контракт с Вальбуэна

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Игрок подписал соглашение ещё на один год

Олимпиакос продлил контракт с Вальбуэна

Фото: Твиттер Олимпиакоса

Новина українською

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна продлил контракт с греками, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 29 марта.

36-летний француз будет выступать за "Олимпиакос" до конца следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше суперлиги Вальбуэна провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Матье Вальбуэна Олимпиакос
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