Олимпиакос продлил контракт с Вальбуэна
Игрок подписал соглашение ещё на один год
Фото: Твиттер Олимпиакоса
Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна продлил контракт с греками, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 29 марта.
36-летний француз будет выступать за "Олимпиакос" до конца следующего сезона.
В нынешнем розыгрыше суперлиги Вальбуэна провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.
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