Живая легенда мадридского Реала: сегодня Серхио Рамосу исполняется 35 лет
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Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani
Серхио Рамос Гарсия родился 30 марта 1986 года в городе Камас (провинция Севильи). Сегодня ему исполняется 35 лет. Защитник, капитан мадридского "Реала" и сборной Испании.
Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Рекордсмен национальной сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола).
Ранее выступал за "Севилью". За "сливочных" Серхио играет с 2005 года, в "Реале" Рамосу удалось выиграть 22 трофея.
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Комментарии (2)
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victor1306 (Мадрид)
30.03.2021 в 11:37
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0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2021 в 11:13
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