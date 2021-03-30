Живая легенда мадридского Реала: сегодня Серхио Рамосу исполняется 35 лет

Серхио Рамос Гарсия родился 30 марта 1986 года в городе Камас (провинция Севильи). Сегодня ему исполняется 35 лет. Защитник, капитан мадридского "Реала" и сборной Испании.

Читайте также Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками

Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Рекордсмен национальной сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола).

Ранее выступал за "Севилью". За "сливочных" Серхио играет с 2005 года, в "Реале" Рамосу удалось выиграть 22 трофея.