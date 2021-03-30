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Живая легенда мадридского Реала: сегодня Серхио Рамосу исполняется 35 лет

Общие новости
(2 голосов)

Лидер, миллионер, плэйбой, филантроп

Живая легенда мадридского Реала: сегодня Серхио Рамосу исполняется 35 лет

Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Новина українською

Серхио Рамос Гарсия родился 30 марта 1986 года в городе Камас (провинция Севильи). Сегодня ему исполняется 35 лет. Защитник, капитан мадридского "Реала" и сборной Испании.

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Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Рекордсмен национальной сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола).

Ранее выступал за "Севилью". За "сливочных" Серхио играет с 2005 года, в "Реале" Рамосу удалось выиграть 22 трофея.

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В статье: Серхио Рамос Испания Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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victor1306 (Мадрид)
30.03.2021 в 11:37
один з найкращих моментів в своєму житті я пережив завдяки цьому дятьку
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2021 в 11:13
Все заслуги этого дежурного травматолога в национальной сборной Испании, это прежде всего, благодаря Жерару Пике. И игрокам великой Барселоны! А все заслуги этого же дежурного травматолога в реале - это прежде всего, благодаря Флорентино Пересу. Потому что, этот негодяй мог, не опасаясь удалений, калечить безнаказанно игроков. Любого другого игрока испанской Лиги за выходки в стиле Рамоса ждала дисквалификация на несколько матчей, а сРамосу все прощалось. P.S. шепетивський шизооЛень мута-пута = ФАС !!!!!!!
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