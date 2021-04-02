Каталонский волшебник: Бруну Фернандеш назвал имя своего кумира

Лидер "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш в Твиттере назвал бывшего футболиста каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту своим кумиром. Португалец ответил на вопрос подписчика.

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"Мой кумир в футболе? Иньеста, как игрок и как человек. Просто легенда!"

@andresiniesta8 as player and as a person. Such a legend! ???????? — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 1, 2021

Иньеста – чемпион мира-2010 и дважды чемпион Европы (2008, 2012). С "Барселоной" Андрес 9 раз становился чемпионом Испании и четырежды брал Лигу чемпионов.

Бруну Фернандеш с момента дебюта в стане "красных дьяволов" в феврале прошлого года принял участие в 56 голах команды Сульшера в 67 матчах.