Арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за свои решения в матче чемпионата Сербии

Сербского арбитра Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы и на 10 лет отстранили от судейской работы. Такой жесткий приговор для рефери вынесли после странных решений в матче чемпионата Сербии между "Спартаком Суботица" и "Раднички Ниш".

В той игре Обрадович назначил 2 пенальти в пользу "Спартака". Если в первом случае на назначение были основания, то вторую "точку" Срджан, похоже, придумал сам: игрок "Спартака" отдает неточную передачу в штрафную, ее перехватывает защитник "Раднички", а Обрадович неожиданно показывает на 11-метровую отметку. Сам Обрадович потом заявлял, что он увидел в штрафной игру рукой, а помощник это решение поддержал. Поэтому пенальти был назначен.

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Также странным показалось удаление игрока "Раднички" Милана Павкова, которому Обрадович показал две желтые карточки в течение нескольких минут.

Если бы эта игра повторилась и ситуация на поле была бы идентичной, то я бы снова назначил пенальти, потому что я увидел нарушение правил. Я занимаюсь спортом 35 лет - сначала я был игроком, а затем футбольным судьей. Если бы я был виноват, я бы сам ушел из спорта, - так Обрадович объяснил свое решение.

Для суда города Нови Сад это объяснение показалось неубедительным, и действия рефери были расценены как злоупотребление полномочиями - тем более, это привело к тому, что "Спартак" получил преимущество в борьбе за место в еврокубках, сообщает N1.

"Спартак" и "Раднички" в том сезоне набрали одинаковое количество очков и заняли 3 и 4 места в чемпионате, соответственно. В сербской Суперлиге первые 4 команды проходят в еврокубки, поэтому формально результат матча не повлиял на борьбу за еврокубки - "Раднички" попали в квалификации ЛЕ, где во втором раунде улетели от "Маккаби" из Хайфы.