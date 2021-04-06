Мбаппе: Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший, но Месси и Роналду сделали на миллиард вещей больше
Отрывок из интервью со звездой "Пари Сен-Жермен".
UEFA
Французский нападающий Килиан Мбаппе пообщался с журналистами накануне встречи с мюнхенской "Баварией". Цитирует 22-летнего форварда пресс-служба УЕФА.
"Я никогда не говорил, что собираюсь стать величайшим игроком в истории, но и никогда не определял для себя никаких границ. На данный момент у меня это хорошо получается, я буду это делать до конца своей карьеры.
"Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший. Но все же я играл с Месси и Роналду – и они лучше меня как футболисты. Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я – лучший".
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Источник:UEFA
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 11:17
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