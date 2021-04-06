  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Мбаппе: Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший, но Месси и Роналду сделали на миллиард вещей больше

Общие новости
(1 голосов)

Отрывок из интервью со звездой "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе: Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший, но Месси и Роналду сделали на миллиард вещей больше

UEFA

Новина українською

Французский нападающий Килиан Мбаппе пообщался с журналистами накануне встречи с мюнхенской "Баварией". Цитирует 22-летнего форварда пресс-служба УЕФА.

"Я никогда не говорил, что собираюсь стать величайшим игроком в истории, но и никогда не определял для себя никаких границ. На данный момент у меня это хорошо получается, я буду это делать до конца своей карьеры.

"Выходя на поле, всегда говорю себе, что я лучший. Но все же я играл с Месси и Роналду – и они лучше меня как футболисты. Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я – лучший".

Читайте такжеМбаппе: Левандовский - отличный игрок. Его отсутствие - хорошая новость для нас

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 11:17
Нет, Мбаппе... Больше сделал только великий МЕССИ. А за кр7 всё сделал Перес и арбитры.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...