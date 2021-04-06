Тухель уверен в превосходстве Челси над Порту
Наставник лондонцев оценил все старания команды в матче с Ювентусом
onenil
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала с "Порту".
"Порту" заслуженно обыграл "Ювентус", теми двумя матчами они сделали серьезную заявку."Порту" хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с "Ювентусом". У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти "Порту", — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.
Матч "Порту" — "Челси" состоится в среду, 7 апреля, в Севилье (Испания).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- КДК УАФ открыл дело против 26 украинцев по поводу выступлений за команды из так называемых ЛНР и ДНР
- "Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
- Ворскла - Шахтер. Двойная ошибка арбитра Бойко как демонстрация несовершенства ВАР
- Ожидаемый успех Днепра-1, неожиданные проблемы Миная. Главные новости за 2 апреля
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:04 Зарубежные Нервы из-за разгрома прорвались на тренировку: Рюдигер сцепился с Кепой на тренировке Челси
- 10:24 Прогнозы на футбол Встреча полюсов. Челси – Вест Бромвич Альбион. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2021
- 13:29 Зарубежные Тухель – о Порту: Статус фаворита никак не помог Ювентусу
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...