Тухель уверен в превосходстве Челси над Порту

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала с "Порту".

"Порту" заслуженно обыграл "Ювентус", теми двумя матчами они сделали серьезную заявку."Порту" хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с "Ювентусом". У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти "Порту", — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.

Матч "Порту" — "Челси" состоится в среду, 7 апреля, в Севилье (Испания).