Реал победил Ливерпуль, Ман Сити - Боруссию, Малиновский лучший в Аталанте. Главные новости от 6 апреля

Дубль Винисиуса и гол Асенсио в упор приблизили "Реал" к выходу в полуфинал Лиги чемпионов. По игре "Ливерпуль" был на голову слабее команды Зинедина Зидана. У красных дико проваливалась оборона, полузащита действовала пассивно, а атака не генерировала опасность. Даже один гол по такой игре - большая удача для команды Юргена Клоппа. Если "Ливерпуль" собирается возвращать интригу в противостояние, ему нужно добавить во всех компонентах сразу. Вчера он был плох.

Если в АПЛ "Сити" выносит одного соперника за другим, то в Лиге чемпионов ему пришлось помучиться. Дортмундская "Боруссия" очень организовано оборонялась, провела выездной гол усилиями капитана Марко Ройса, а могла забить и больше, если бы арбитр Овидиу Хацеган в спорной ситуации не отменил мяч Джуда Беллингема. 2:1 при таких обстоятельствах - хороший счет для "Горожан". Отмечаем также, что украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

Признание для украинского плеймейкера. Болельщики "Аталанты" выбрали его лучшим футболистом команды в марте. Спору нет, Руслан заслужил. В текущем сезоне на его счету уже 4 гола и 4 ассиста в Серии А, причем ровно половину своих голевых передач он отдал в прошлом туре против "Удинезе" (3:2). Благодаря геройствам украинского легионера бергамаски сохраняют 3-е место в таблице, на 2 очка опережая "Ювентус" и "Наполи".

Министерство спорта Румынии подтвердило, что будет пускать на трибуны зрителей, которые предъявят документ, что они прошли вакцинацию от COVID, или же им переболели. Для Украины эта информация особенно важна, ведь именно в Бухаресте наша сборная сыграет с Северной Македонией и Австрией. Впрочем, если верить Daily Mail, тот же протокол безопасности будет и в остальных странах, так что Евро пройдет при полных трибунах.

По крайней мере, так пишет бразильский гигант Globo Esporte. По его информации, "Горняки" пытались продлить Тайсона не так давно, но получили отказ. Ветеран вознамерился вернуться на родину, где им интересуется "Интернасьонал". Также на него засматриваются клубы из Китая и Ближнего Востока, но это для вингера, похоже, запасной вариант.

Kicker пишет, что боссы "Баварии" не станут предлагать новый контракт Жерому Боатенгу, так что в конце сезона он уйдет как свободный агент. 32-летний защитник играет в Мюнхене с 2011 года и с тех пор провел за клуб 354 матча (10 голов), выиграв 24 трофея. Как и Алаба, ранее объявивший об уходе, Боатенг побеждал с "Баварией" в двух розыгрышах ЛЧ. Без этих защитников команду будет сложно представить.