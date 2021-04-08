Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 7 апреля.

"Бавария" серьёзно усложнила себе задачу с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ (2:3) в первом матче. Мюнхенцы насоздавали тонну моментов у чужих ворот, но без травмированного Роберта Левандовски их оказалось некому реализовывать. А вот команда Почеттино у чужих ворот была убийственна – Мбаппе и Неймар на индивидуальном таланте выжали 3 гола из немногочисленных контратак, создав солидный задел на ответную встречу.

При жеребьёвке "Челси" повезло попасть на "Порту", пожалуй слабейшую команды ЛЧ на этой стадии. Но после провального поражения от "Вест Брома" на выходных (2:5) возникали вопросы, удастся ли команде Тухеля обыграть "драконов". Матч получился неоднозначным, но своё "синие" всё-таки взяли благодаря голам Маунта и Чилуэлла. 0:2 перед вторым матчем – весомая заявка на проход дальше.

Розыгрыш УПЛ планируют сократить в угоду подготовки национальной сборной к предстоящему Евро. Судя по всему, сезон в Украине завершат 9 мая. За эту дату проголосовало 11 клубов Премьер-лиги, "Динамо" и "Рух" были против, а "Львов" воздержался. Теперь УАФ осталось только утвердить данное решение.

Футбольная ассоциация Нидерландов объявила о том, что матчи Евро-2020 на "Йохан Кройфф Арены" пройдут со зрителями. Стадион будет заполнен на 25% от общей вместительности стадиона, то есть, порядка 12 000 зрителей. В зависимости от эпидемиологической ситуации квота может быть изменена. Таким образом все свои матчи группового этапа Украина проведёт при зрителях, включая дебютную игру против Нидерландов.

Главная звезда "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне связал своё долгосрочное будущее с клубом. Стороны подписали новый контракт, рассчитанный на 5 лет. Бельгийский плеймейкер выступает за "горожан" с 2015-го года, так что можно ожидать, что он проведёт на "Этихад" как минимум декаду и навсегда впишет своё имя в историю клуба.

"Интер" выиграл десятый матч Серии А кряду, одолев "Сассуоло" (2:1). Викторию команде принесли голы Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Теперь отрыв "нерадзурри" от соседей из "Милана" составляет 11 очков, а их будущее чемпионство выглядит неизбежным.

Луис Суарес получил мышечное повреждение на тренировке и рискует пропустить ближайшие матчи команды. В последних турах окончательно "Атлетико" растранжирил свой перевес, подпустив "Барселону" на расстояние всего одного очка. У "матрасников" больше нет права на ошибку, так что потеря лучшего бомбардира команды (19 из 51 голов в Ла Лиге) – большая проблема для Диего Симеоне.

В "Легии" подтвердили, что арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин ближайшие две недели проведёт в дубле. Ранее футболист отказался от выступлений за вторую команду, что спровоцировало конфликт с тренерским штабом поляков. Сам Назарий аргументировал свой отказ нежеланием играть на искусственном поле из-за риска рецидива старой травмы.

Трансферная цель "Шахтёра" Винисиус Тобиас далёк от перехода в донецкий клуб. Президент "Интернасьонала" Алессандро Баселлос заявил, что его клуб не отпустит 17-летнего защитника ни за какие деньги. Вдобавок высказался и агент игрока, который назвал переговоры с "горняками" выдумками СМИ.

Сборная Украины разгромила Данию (6:2) в 4-м туре отбора к Евро, сохраняя шансы на выход на континентальное первенство со второго места в группе. Теперь команде Косевича остаётся провести два заключительных поединка отбора против всё тех же датчан (8 апреля) и албанцев (11 апреля), определив между собой судьбу оставшейся путёвки. Сейчас у трёх названных команд по 3 набранных пункта, далеко впереди – Хорватия с 12 очками.