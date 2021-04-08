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Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля

Общие новости
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Завершился первый этап 1/4 финала Лиги Чемпионов

Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 7 апреля.

Бавария уступает ПСЖ, Мбаппе и Неймар сияют во всей красе

"Бавария" серьёзно усложнила себе задачу с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ (2:3) в первом матче. Мюнхенцы насоздавали тонну моментов у чужих ворот, но без травмированного Роберта Левандовски их оказалось некому реализовывать. А вот команда Почеттино у чужих ворот была убийственна – Мбаппе и Неймар на индивидуальном таланте выжали 3 гола из немногочисленных контратак, создав солидный задел на ответную встречу.

Челси одной ногой в полуфинале

При жеребьёвке "Челси" повезло попасть на "Порту", пожалуй слабейшую команды ЛЧ на этой стадии. Но после провального поражения от "Вест Брома" на выходных (2:5) возникали вопросы, удастся ли команде Тухеля обыграть "драконов". Матч получился неоднозначным, но своё "синие" всё-таки взяли благодаря голам Маунта и Чилуэлла. 0:2 перед вторым матчем – весомая заявка на проход дальше.

Сокращение сезона УПЛ

Розыгрыш УПЛ планируют сократить в угоду подготовки национальной сборной к предстоящему Евро. Судя по всему, сезон в Украине завершат 9 мая. За эту дату проголосовало 11 клубов Премьер-лиги, "Динамо" и "Рух" были против, а "Львов" воздержался. Теперь УАФ осталось только утвердить данное решение.

Украина сыграет первый матч на Евро при зрителях

Футбольная ассоциация Нидерландов объявила о том, что матчи Евро-2020 на "Йохан Кройфф Арены" пройдут со зрителями. Стадион будет заполнен на 25% от общей вместительности стадиона, то есть, порядка 12 000 зрителей. В зависимости от эпидемиологической ситуации квота может быть изменена. Таким образом все свои матчи группового этапа Украина проведёт при зрителях, включая дебютную игру против Нидерландов.

Де Брюйне связал будущее с Манчестер Сити

Главная звезда "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне связал своё долгосрочное будущее с клубом. Стороны подписали новый контракт, рассчитанный на 5 лет. Бельгийский плеймейкер выступает за "горожан" с 2015-го года, так что можно ожидать, что он проведёт на "Этихад" как минимум декаду и навсегда впишет своё имя в историю клуба.

Интер одержал десятую победу кряду в Серии А

"Интер" выиграл десятый матч Серии А кряду, одолев "Сассуоло" (2:1). Викторию команде принесли голы Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Теперь отрыв "нерадзурри" от соседей из "Милана" составляет 11 очков, а их будущее чемпионство выглядит неизбежным.

Атлетико теряет Суареса из-за травмы

Луис Суарес получил мышечное повреждение на тренировке и рискует пропустить ближайшие матчи команды. В последних турах окончательно "Атлетико" растранжирил свой перевес, подпустив "Барселону" на расстояние всего одного очка. У "матрасников" больше нет права на ошибку, так что потеря лучшего бомбардира команды (19 из 51 голов в Ла Лиге) – большая проблема для Диего Симеоне.

Русина официально перевели в дубль

В "Легии" подтвердили, что арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин ближайшие две недели проведёт в дубле. Ранее футболист отказался от выступлений за вторую команду, что спровоцировало конфликт с тренерским штабом поляков. Сам Назарий аргументировал свой отказ нежеланием играть на искусственном поле из-за риска рецидива старой травмы.

Своего Винисиуса у Шахтёра не будет

Трансферная цель "Шахтёра" Винисиус Тобиас далёк от перехода в донецкий клуб. Президент "Интернасьонала" Алессандро Баселлос заявил, что его клуб не отпустит 17-летнего защитника ни за какие деньги. Вдобавок высказался и агент игрока, который назвал переговоры с "горняками" выдумками СМИ.

Футзал. Украина громит Данию и сохраняет шансы на Евро

Сборная Украины разгромила Данию (6:2) в 4-м туре отбора к Евро, сохраняя шансы на выход на континентальное первенство со второго места в группе. Теперь команде Косевича остаётся провести два заключительных поединка отбора против всё тех же датчан (8 апреля) и албанцев (11 апреля), определив между собой судьбу оставшейся путёвки. Сейчас у трёх названных команд по 3 набранных пункта, далеко впереди – Хорватия с 12 очками.

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