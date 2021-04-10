Клуб Хави завершил сезон без единого поражения
Звезда "Барселоны" показывает замечательный результат
Футбольный клуб "Аль-Садд" из Катара, который тренирует Хави, завершил национальный чемпионат без проигрышей.
Команда стала чемпионом ещё месяц назад – за четыре тура до конца чемпионата. Но и после этого команда не проигрывала. В заключительном туре команда Хави разгромила "Катар" со счетом 3:0. "Аль-Садд" из 22 игр выиграл 19, забив больше всех мячей и пропустив меньше всех.
Этот трофей - четвёртый для Хави во главе "Аль-Садда". До этого он дважды выиграл Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.
Хави является воспитанником "Барселоны". Он играл в клубе с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока Хави перешёл в "Аль-Садд", с которым стал чемпионом Катара.
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