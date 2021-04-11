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Славия уверенно обыграла Спарту в дерби Праги

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"Славия" оторвалась от "Спарты" на 17 очков, но у вторых еще два матча в запасе

Славия уверенно обыграла Спарту в дерби Праги

UEFA

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В матче 26-го тура чемпионата Чехии состоялось дерби Праги - "Славия" дома переиграла "Спарту" со счетом 2:0.

Голами в составе хозяев поля отметились Холеш и Тецл, на 45-й и 81-й минутах, соответственно.

Обе пражские команды делят занимают лидирующие позиции в турнирной таблице - у "Славии" 68 очков и первая строчка, у "Спарты" - 51 балл и второе место, но у команды еще два матча в запасе.

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В статье: Спарта (Прага) Славия (Прага) Чемпионат Чехии
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