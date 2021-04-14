Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии
Из авто с российскими номерами
jauns.lv
Латвийский футбольный агент Роман Беззубов погиб во время вооруженного нападения в Риге.
Трагедия произошла, сегодня утром, 14 апреля.
Автомобиль Беззубова был расстрелян из автоматического оружия из BMW X5 черного цвета с российскими номерами.
Полиция проводит расследование и пока что воздерживается от комментариев.
Отметим, что в качестве игрока Роман Беззубов провел почти три сотни матчей в чемпионате Латвии, выступая за местные клубы.
После завершения карьеры игрока занялся агентским бизнесом. Среди его клиентов ряд украинцев. В частности, чемпион мира со сборной U-20 Николай Мусолитин и голкипер "
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