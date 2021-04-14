Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии

Латвийский футбольный агент Роман Беззубов погиб во время вооруженного нападения в Риге.

Трагедия произошла, сегодня утром, 14 апреля.

Автомобиль Беззубова был расстрелян из автоматического оружия из BMW X5 черного цвета с российскими номерами.

Полиция проводит расследование и пока что воздерживается от комментариев.

Отметим, что в качестве игрока Роман Беззубов провел почти три сотни матчей в чемпионате Латвии, выступая за местные клубы.