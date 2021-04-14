  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии

Общие новости
(1 голосов)

Из авто с российскими номерами

Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии

jauns.lv

Новина українською

Латвийский футбольный агент Роман Беззубов погиб во время вооруженного нападения в Риге.

Трагедия произошла, сегодня утром, 14 апреля.

Автомобиль Беззубова был расстрелян из автоматического оружия из BMW X5 черного цвета с российскими номерами.

Полиция проводит расследование и пока что воздерживается от комментариев.

Отметим, что в качестве игрока Роман Беззубов провел почти три сотни матчей в чемпионате Латвии, выступая за местные клубы.

После завершения карьеры игрока занялся агентским бизнесом. Среди его клиентов ряд украинцев. В частности, чемпион мира со сборной U-20 Николай Мусолитин и голкипер "Колоса" Евгений Волынец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
jauns.lv

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
14.04.2021 в 17:51
Как-то и не удивляет то, что российские номера. Все го..но всегда было с России.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...