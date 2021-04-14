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Футбольный арбитр Ховард Уэбб женился с коллегой

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Оба главными арбитрами уже не работают

Футбольный арбитр Ховард Уэбб женился с коллегой

Фото: Daily Mail

Новина українською

Бывший футбольный арбитр Английской премьер-лиги Ховард Уэбб женился на экс-арбитре Бундеслиги Бибиане Штайнхаус.

Они узаконила свои отношения во время паузы на матчи сборных. Свадьба состоялась без гостей и свидетелей из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

С 2003 по 2014 годы ховард Уэбб обслуживал матчи Английской премьер-лиги. Он работал на чемпионатах мира 2010 (в том числе судил финал) и 2014 годов, а также обслуживал финал Лиги чемпионов-2009/10 "Бавария" - "Интер" (0:2).

Бибиане Штайнхаус в 2017 году стала первой женщиной-арбитром в матче топ-5 лиг Европы. В 2020-м она завершила карьеру главного арбитра, но продолжает работать с системой ВАР.

Читайте такжеУэбб: Самая большая ошибка в карьере? Пенальти в матче МЮ – Тоттенхэм. Надеялся, что Роналду не забьет
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В статье: Ховард Уэбб Бибиане Штайнхауз Бибиана Штайнхауз
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