Какие клубы из топ-чемпионатов Европы больше всего доверяют молодым игрокам

"Боруссия" Дортмунд чаще всего из всех команд в топ-5 лигах Европы применяет футболистов в возрасте до 21 года.

Таковы данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Расчет происходил в процентном соотношении минут, проведенных молодыми футболистами на поле от общего количества игрового времени.

В тройку среди клубов 5 ведущих чемпионатов Европы по этому показателю входят немецкая "Боруссия" Дортмунд (28,5%, средний возраст - 25,3), французские "Ницца" (24,3%, 23,5) и "Монако" (24,1% - 25).

В АПЛ чаще других молодежи доверяет "Вулверхэмптон" (16,2%, средний возраст - 26,1), в Ла Лиге - "Барселона" (15%, 26,2), в Серии А - "Верона" (11,7%, 26,2 ).

В мире лидером по привлечению к играм молодых футболистов есть латвийская "Мэтта" (88%).