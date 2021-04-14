Какие клубы из топ-чемпионатов Европы больше всего доверяют молодым игрокам
И мировой лидер
Фото – Getty Images, автор – Lars Baron
"Боруссия" Дортмунд чаще всего из всех команд в топ-5 лигах Европы применяет футболистов в возрасте до 21 года.
Таковы данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Расчет происходил в процентном соотношении минут, проведенных молодыми футболистами на поле от общего количества игрового времени.
В тройку среди клубов 5 ведущих чемпионатов Европы по этому показателю входят немецкая "Боруссия" Дортмунд (28,5%, средний возраст - 25,3), французские "Ницца" (24,3%, 23,5) и "Монако" (24,1% - 25).
В АПЛ чаще других молодежи доверяет "Вулверхэмптон" (16,2%, средний возраст - 26,1), в Ла Лиге - "Барселона" (15%, 26,2), в Серии А - "Верона" (11,7%, 26,2 ).
В мире лидером по привлечению к играм молодых футболистов есть латвийская "Мэтта" (88%).
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