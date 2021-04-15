Реал и Сити в полуфинале ЛЧ, Ибре грозит 3-летний бан, Фонсека покинет Рим. Главные новости за 14 апреля
Стали известны все участники полуфиналов Лиги Чемпионов
Фото: Getty Images, автор – Shaun Botterill
UA-Футбол собрал для вас все главные новости зза среду, 14 апреля.
Реал сдержал Ливерпуль в ответной игре
Мадридский "Реал" сдержал натиск "Ливерпуля" (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. "Сливочные" добыли преимущество в первой встрече (3:1), после чего им оставалось только не растерять его на "Энфилде". Тибо Куртуа пришлось добротно потрудиться, но всё же "Реал" довольно комфортно проложил себе путь вперёд в турнире, обойдясь без лишних нервов. В полуфинале Зидана и компанию уже ждёт лондонский "Челси" – единственный клуб из оставшихся участников, имеющий опыт победы в ЛЧ, помимо мадридских гегемонов.
Гвардиола с пятой попытки выводит Ман Сити в полуфинал
Хосеп Гвардиола вместе с "Манчестер Сити" наконец преодолел четвертьфинальный рубеж Лиги Чемпионов, повторно переиграв "Боруссию" (1:2, 2:4 по сумме двух встреч). В первом сезоне Пепа в клубе "горожане" влетели от "Монако" в 1/8, после чего три года кряду покидали турнир во втором раунде плей-офф. С пятой попытки "Сити" всё же взял своё. Ранний гол Беллингема возродил интригу в дуэли, но мячи Мареза и Фодена во втором тайме поставили всё на свои места. За шаг до финала "горожан" ждёт битва с ПСЖ.
Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года
Связь с букмекерской конторой может досрочно отправить Златана Ибрагимовича на пенсию. В СМИ всплыла информация, что 39-летнему шведу принадлежит часть акций букмекерской компании Bethard. Если это окажется правдой, то ФИФА может отстранить Ибру от футбола на срок до 3 лет, что фактически означает завершение карьеры великого бомбардира.
Фонсека решил покинуть Рому
Паулу Фонсека решил покинуть "Рому". Летом контракт экс-коуча "Шахтёра" истекает, но в случае выхода в Лигу Чемпионов он будет автоматически продлён ещё на сезон. Шансов на попадание в топ-4 мало, но португалец при любом исходе планируется покинуть Вечный город. Специалистом интересуется клуб Лиги 1 и два представителя АПЛ.
Хорошая и плохая весть для Шабанова
Артём Шабанов больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы, полученной в матче с "Лехом" (0:0). Восстановление связок украинца займёт 4-6 недель, в то время как сезон в Польше закончится через месяц. В среду сам игрок подтвердил это в своём Инстаграме. Но в "Динамо" защитник возвращаться не спешит. В Варшаве очень довольны игрой Шабанова и планируют подписать с ним полноценный контракт, выкупив его у киевлян.
Динамо не сможет себе позволить возвращение Ярмоленко
"Динамо" не рассматривает вариант с подписанием Ярмоленко. "Вест Хэм" отлично справляется и без Андрея в последние месяцы, но о возвращении в Киев и речи быть не может. "Динамо" не может себе позволить ни трансфер вингера (около 5 млн евро), ни солидную зарплату игрока (сейчас получает 3,3 млн в год). Контракт Ярмоленко с "молотками" рассчитан до 2022 года.
Ниве Т присудили техническое поражение за матч с Горняком-Спортом
УАФ засчитал тернопольской "Ниве" техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся матче 20-го тура Первой лиги с "Горняком-Спортом". Причина в том, что команда из Тернополя своевременно не определилась с местом проведения поединка.
Отмечается, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" ответило отказом.
Хавбека Славии наказали 10-матчевым баном за проявление расизма
Главная ударная сила Восточной Европы в нынешнем сезоне "Славия" лишилась хавбека Онджея Куделы на 10 матчей. УЕФА дисквалифицировало полузащитника за проявление расизма в адрес Гленна Камара из Глазго "Рейнджерс", которых пражская команда прошла на стадии 1/8 финала ЛЕ. Кудела свою вину не признает и намерен подавать аппеляцию. Камара же "забанили" на три матча за то, что он напал на своего обидчика в подтрибунном помещении после игры.
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