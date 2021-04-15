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Японский клуб отправил в отставку бывшего тренера-ассистента Шахтера

Общие новости
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В украине Заго работал с 2013 по 2015 годы

Японский клуб отправил в отставку бывшего тренера-ассистента Шахтера

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Бразильский специалист Антонио Карлос Заго был отправлен в отставку с поста главного тренера "Касима Антлерс". Об этом японский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Причиной для увольнения Заго стали плохие результаты "Касимы Антлерс" на старте сезона. В частности, в 8 матчах команда набрала только 8 очков и застряла на 15-м месте при 20 участниках Джей-лиги. 51-летний специалист возглавил команду в начале минувшего года, и финишировал на пятом месте в минувшем розыгрыше элитарной японской лиги.

Напомним, что Антонио Карлос Заго входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" с 2013 по 2015 годы.

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В статье: Антонио Карлос Заго Касима Антлерс
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Источник:
Antlers.co.jp

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