Японский клуб отправил в отставку бывшего тренера-ассистента Шахтера
В украине Заго работал с 2013 по 2015 годы
Бразильский специалист Антонио Карлос Заго был отправлен в отставку с поста главного тренера "Касима Антлерс". Об этом японский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Причиной для увольнения Заго стали плохие результаты "Касимы Антлерс" на старте сезона. В частности, в 8 матчах команда набрала только 8 очков и застряла на 15-м месте при 20 участниках Джей-лиги. 51-летний специалист возглавил команду в начале минувшего года, и финишировал на пятом месте в минувшем розыгрыше элитарной японской лиги.
Напомним, что Антонио Карлос Заго входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" с 2013 по 2015 годы.
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