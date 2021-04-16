Фигу сравнил Месси и Роналду с трюфелями и икрой, а затем рассказал как роскошно смотрит футбол

Бывший атакующий хавбек "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу ответил на один из самых главных вопросов современного футбола.

"Месси или Роналду – это сложный вопрос. Мне кажется, их сложно сравнивать – это как выбирать между трюфелями и икрой. Кто больше нравится моим дочерям? Им больше импонирует их папа".

"Что я ем и пью во время просмотра футбола? Если это лето, то обычно я пью что-то более охлаждающее – пиво или шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Ем сыр и икру".