Фигу сравнил Месси и Роналду с трюфелями и икрой, а затем рассказал как роскошно смотрит футбол
Луиш на связи
Коллаж: Sportbible
Бывший атакующий хавбек "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу ответил на один из самых главных вопросов современного футбола.
"Месси или Роналду – это сложный вопрос. Мне кажется, их сложно сравнивать – это как выбирать между трюфелями и икрой. Кто больше нравится моим дочерям? Им больше импонирует их папа".
"Что я ем и пью во время просмотра футбола? Если это лето, то обычно я пью что-то более охлаждающее – пиво или шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Ем сыр и икру".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-динамовец попал в сферу интересов двух европейских клубов
- Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
- Таблица коэффициентов: Украина в топ-10 сезонного рейтинга, Нидерланды немного увеличили отрыв
- Шахтер расторг контракт с Тайсоном, Фонсека вывел Рому в полуфинал ЛЕ. Главные новости за 15 апреля
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:44 Украинские Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века по версии Globe Soccer Awards
- 19:15 Украинские Фигу: Раньше было трудно выиграть Золотой мяч, претендовали не только Месси и Роналду
- 10:36 Зарубежные FourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...