Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу

В ближайшее время когорту участников европейской Суперлиги, нового футбольного соревнования, может пополнить еще три клуба. Напомним, ранее о создании турнира объявили 12 европейских грандов. О масштабировании Суперлиги сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем Твиттере:

"Тем временем еще три европейских клуба, такие как мюнхенская "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту", могут войти в Суперлигу в ближайшие несколько дней".

Meanwhile another three european clubs as #BayernMunich, #Leipzig and #Porto could enter into the #SuperLeague in the few next days — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.