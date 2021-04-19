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Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу

Общие новости
(1 голосов)

Состав участников нового турнира расширяется

Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ближайшее время когорту участников европейской Суперлиги, нового футбольного соревнования, может пополнить еще три клуба. Напомним, ранее о создании турнира объявили 12 европейских грандов. О масштабировании Суперлиги сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем Твиттере:

"Тем временем еще три европейских клуба, такие как мюнхенская "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту", могут войти в Суперлигу в ближайшие несколько дней".

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Порту Суперлига РБ Лейпциг
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2021 в 10:51
УЕФА все. будут организовывать только на уровне сборных.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.04.2021 в 10:34
Если там в руководстве идиоты - флаг в руки.
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 10:30
Во каша заваривается!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.04.2021 в 10:17
И хотите сказать, что порту - это уровень суперлиги? Ну тогда давайте Шахтёр и ДК приглашайте ну и бред ..
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0
-1
royalstas (Вінниця)
19.04.2021 в 10:16
І тут такий Суркіс і я! А йому у відповідь головка від *уя)
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0
0


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