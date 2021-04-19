Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу
Состав участников нового турнира расширяется
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В ближайшее время когорту участников европейской Суперлиги, нового футбольного соревнования, может пополнить еще три клуба. Напомним, ранее о создании турнира объявили 12 европейских грандов. О масштабировании Суперлиги сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем Твиттере:
"Тем временем еще три европейских клуба, такие как мюнхенская "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту", могут войти в Суперлигу в ближайшие несколько дней".
Meanwhile another three european clubs as #BayernMunich, #Leipzig and #Porto could enter into the #SuperLeague in the few next days— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021
Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.
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