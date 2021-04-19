Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
Ожидаемо?
Фото: Marca
12 клубов-основателей европейской Суперлиги сообщили боссам ФИФА и УЕФА, Джанни Инфантино и Александеру Чеферину, о составлении судебных исков – об этом сообщает AP.
"Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, банально будет незаконной. Компания SLCo (Super League Company) подала иск в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством".
"Наша обязанность как членов совета директоров SLCo – обеспечить, чтобы все целесообразные действия, которые доступны для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть нанесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно формировать Суперлигу и распределять доходы от гранта".
"Суперлига должна проводиться параллельно с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а хотим конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними".
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