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Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир

Общие новости
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Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир

Фото: Marca

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12 клубов-основателей европейской Суперлиги сообщили боссам ФИФА и УЕФА, Джанни Инфантино и Александеру Чеферину, о составлении судебных исков – об этом сообщает AP.

"Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, банально будет незаконной. Компания SLCo (Super League Company) подала иск в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством".

"Наша обязанность как членов совета директоров SLCo – обеспечить, чтобы все целесообразные действия, которые доступны для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть нанесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно формировать Суперлигу и распределять доходы от гранта".

"Суперлига должна проводиться параллельно с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а хотим конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними".

Читайте также“Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги

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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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Источник:
AP

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Комментарии (5)
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nick58 (Запорожье)
19.04.2021 в 11:42
Так никто и не собирается препятствовать созданию нового турнира. На здоровье! А вот из существующих турниров - на выход, пожалуйста! И это - во власти организаций, их проводящих - УЕФА и национальных ассоциаций.
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Ten0N (Leopolis)
19.04.2021 в 11:44
УЕФА, первые кони двинут если топ-клубы свалят.
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0
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Serega1111 (Киев)
19.04.2021 в 11:48
Это еще бабка надвое сказала... Их место займут другие. Ювентус был в Италии вышвырнут на пару лет в подвалы . Пережили.
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:33
Интересно просто, как суперлиговцы собираются формировать календарь? Боссы АПЛ повинні бути в захваті))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
19.04.2021 в 11:51
игры в суперлиге будут проводится в дни игр ЛЧ и ЛЕ - ничего нового
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