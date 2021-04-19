Акции двух клубов-основателей Суперлиги резко подскочили после объявления о создании турнира
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The Super League Site
Акции туринского "Ювентуса" и английского "Манчестер Юнайтед" возросли сразу же после того, как было объявлено о создании европейской Суперлиги.
В прессе сообщается, что акции "Старой синьоры" выросли более чем на 12%. Совладельцы итальянского гранда поприветствовали решение руководства клуба отколоться от системы. Акции "красных дьяволов" также выросли – на 11%.
Напомним, шесть клубов из Англии ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"), три из Испании ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три из Италии ("Ювентус", "Милан", "Интер") поставили подписи под документом, который утверждает создание Суперлиги.
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