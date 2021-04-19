  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Акции двух клубов-основателей Суперлиги резко подскочили после объявления о создании турнира

Общие новости
(1 голосов)

Цифры в студию

Акции двух клубов-основателей Суперлиги резко подскочили после объявления о создании турнира

The Super League Site

Новина українською

Акции туринского "Ювентуса" и английского "Манчестер Юнайтед" возросли сразу же после того, как было объявлено о создании европейской Суперлиги.

В прессе сообщается, что акции "Старой синьоры" выросли более чем на 12%. Совладельцы итальянского гранда поприветствовали решение руководства клуба отколоться от системы. Акции "красных дьяволов" также выросли – на 11%.

Напомним, шесть клубов из Англии ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"), три из Испании ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три из Италии ("Ювентус", "Милан", "Интер") поставили подписи под документом, который утверждает создание Суперлиги.

Читайте такжеАталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Yahoo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
19.04.2021 в 15:02
раджу цим командам запустити свою криптовалюту, щоб відчувати себе ще більш великими.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...