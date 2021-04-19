Чеферин: Игрокам Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля.

"Игрокам, которые будут играть в закрытой лиге, будет запрещено играть в чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные команды"

"Сейчас я не могу более сильно подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир едины против позорного корыстного предложения нескольких клубов, движимых жадностью и ничем иным. Мы все едины против этого бессмысленного проекта", - приводит слова Чеферина Telegram-канал The Super League.