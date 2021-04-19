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Чеферин: Игрокам Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро

Общие новости
(1 голосов)

Президент УЕФА разгневан таким решением клубов

Чеферин: Игрокам Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля.

"Игрокам, которые будут играть в закрытой лиге, будет запрещено играть в чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные команды"

"Сейчас я не могу более сильно подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир едины против позорного корыстного предложения нескольких клубов, движимых жадностью и ничем иным. Мы все едины против этого бессмысленного проекта", - приводит слова Чеферина Telegram-канал The Super League.

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Комментарии (5)
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magnum power (БОМЖ)
19.04.2021 в 17:14
кто там у нас кроме Зины будет пить пивко на трибуне во время евро?
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.04.2021 в 17:12
а вы разве не корыстные и не жадные??? а кто придумал лигу наций, все эти расширения количества участников на чемпионате европы,а реформа ЛЧ, неужели это все ради болельщиков, или все же баблишка охота срубить по больше, а Чеферин???
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0
-1
Динамист (Киев)
19.04.2021 в 16:57
Интересно завтра будет заявление по болельщикам,которые посмеют посмотреть матчи суперлиги.Зарабатывать можно только только УЕФА и ФИФА единственное что я понял со всего этого.
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
19.04.2021 в 17:16
На кожен товар знайдеться свій покупець. Але циркові актори не виступають в опері. Ліга супербагатеньких без змагального принципу буде, як американський реслінг - хто не знайомий, той в першу секунду може подумати, що там дійсно бьються не на життя, а на смерть, але дуже швидко стає зрозумілим, що то лише шоу... Так і в супер-пупер Лізі буде шоу, але коли нема, за що боротися, то це шоу наврядчи навіть наблизиться до ігор плей-офф ЛЧ за драматизмом, напругою та непередбачуваністю.
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0
0
avatar
satellite (Харьков)
19.04.2021 в 16:56
Война только начинается!!!
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