Чеферин: Игрокам Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро
Президент УЕФА разгневан таким решением клубов
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля.
"Игрокам, которые будут играть в закрытой лиге, будет запрещено играть в чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные команды"
"Сейчас я не могу более сильно подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир едины против позорного корыстного предложения нескольких клубов, движимых жадностью и ничем иным. Мы все едины против этого бессмысленного проекта", - приводит слова Чеферина Telegram-канал The Super League.
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