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Руководство Реала объяснило решение присоединиться к Суперлиге

Общие новости
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По их мнению такое решение сможет решить проблемы клубов

Руководство Реала объяснило решение присоединиться к Суперлиге

Новина українською

"Реал" выступил с заявлением, в котором объяснил решение участвовать в европейской Суперлиге.

"Пандемия коронавируса показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегические изменения и коммерческий подход. В последние месяцы проводились интенсивные консультации с руководящими органами по поводу будущего формата европейских турниров. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые руководящими органами, не позволяют урегулировать фундаментальные проблемы, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных ресурсов для всего футбольного мира", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Реала".

Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".

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В статье: Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
19.04.2021 в 17:19
Предлагать матчи более высокого качества? То есть вам просто взападло играть теперь с условными Ференцварошем, ДК, Брюгге и т.д? А напомнить вам кто доминировал в Европе до того, как футбол стал исключительно бизнесом? Стянув, Цервена Звезда, Ференцварош, Динамо Киев. Значит сначала вы скупили всех игроков, убив тем самым конкуренцию, подняли планку так высоко, что теперь все остальные клубы Европы должны подносить вам талантов на блюдечке, а теперь ещё и играть хотите только между собой, в вашем закрытом клубе. Думаю должен быть очень жёсткий и адекватный ответ в правовом поле, со стороны всей футбольной общественности. Запрет любых трансферов в так называемую закрытую Лигу, запрет трансляций их матчей на государственном уровне, и т.д. Перекрыть им кислород и посмотреть как долго они протянут без финансовых влияний. Неправильно, что кучка бизнесменов может объявить войну всему футбольному миру и полностью превратить футбол в коммерческий проект.
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