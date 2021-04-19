Руководство Реала объяснило решение присоединиться к Суперлиге
По их мнению такое решение сможет решить проблемы клубов
"Реал" выступил с заявлением, в котором объяснил решение участвовать в европейской Суперлиге.
"Пандемия коронавируса показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегические изменения и коммерческий подход. В последние месяцы проводились интенсивные консультации с руководящими органами по поводу будущего формата европейских турниров. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые руководящими органами, не позволяют урегулировать фундаментальные проблемы, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных ресурсов для всего футбольного мира", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Реала".
Напомним,
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