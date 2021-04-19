Руководство Реала объяснило решение присоединиться к Суперлиге

Предлагать матчи более высокого качества? То есть вам просто взападло играть теперь с условными Ференцварошем, ДК, Брюгге и т.д? А напомнить вам кто доминировал в Европе до того, как футбол стал исключительно бизнесом? Стянув, Цервена Звезда, Ференцварош, Динамо Киев. Значит сначала вы скупили всех игроков, убив тем самым конкуренцию, подняли планку так высоко, что теперь все остальные клубы Европы должны подносить вам талантов на блюдечке, а теперь ещё и играть хотите только между собой, в вашем закрытом клубе. Думаю должен быть очень жёсткий и адекватный ответ в правовом поле, со стороны всей футбольной общественности. Запрет любых трансферов в так называемую закрытую Лигу, запрет трансляций их матчей на государственном уровне, и т.д. Перекрыть им кислород и посмотреть как долго они протянут без финансовых влияний. Неправильно, что кучка бизнесменов может объявить войну всему футбольному миру и полностью превратить футбол в коммерческий проект.