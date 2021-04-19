Европейская Суперлига получила спонсора из США
Известна сумма финансирования
Фото: securenews
Финансовым донором Европейской Суперлиги выбран американский банк JPMorgan.
Американский инвестиционный банк стал спонсором вновь Суперлиги. Это подтвердила компания, базирующаяся в Нью-Йорке.
"Я могу подтвердить, что мы финансируем это соглашение", - заявил представитель банка французскому информационному агентству AFP. Притом деталей сделки пока не сообщают.
12 европейских топ-клубов заявили о создании Суперлиги. Согласно декларации участники получат "сумму в 3,5 млрд евро, предназначенные исключительно для развития их инфраструктуры и смягчения последствий пандемии COVID".
Основание Суперлиги вызвало настоящий взрыв в международном футболе. Клубам из Испании, Англии и Италии грозят запреты как по поводу их самих, так и по поводу их игроков.
JPMorgan Chase - крупнейший по активам банковский холдинг США. Входит в "Большую Четверку" крупнейших банков США.
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