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Европейская Суперлига получила спонсора из США

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Известна сумма финансирования

Европейская Суперлига получила спонсора из США

Фото: securenews

Новина українською

Финансовым донором Европейской Суперлиги выбран американский банк JPMorgan.

Американский инвестиционный банк стал спонсором вновь Суперлиги. Это подтвердила компания, базирующаяся в Нью-Йорке.

"Я могу подтвердить, что мы финансируем это соглашение", - заявил представитель банка французскому информационному агентству AFP. Притом деталей сделки пока не сообщают.

12 европейских топ-клубов заявили о создании Суперлиги. Согласно декларации участники получат "сумму в 3,5 млрд евро, предназначенные исключительно для развития их инфраструктуры и смягчения последствий пандемии COVID".

Основание Суперлиги вызвало настоящий взрыв в международном футболе. Клубам из Испании, Англии и Италии грозят запреты как по поводу их самих, так и по поводу их игроков.

JPMorgan Chase - крупнейший по активам банковский холдинг США. Входит в "Большую Четверку" крупнейших банков США.

Читайте такжеОфициально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
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В статье: Суперлига
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