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Европейская Суперлига дала время ПСЖ, Боруссии Д и Баварии

Общие новости
(1 голосов)

Манят долей с 3,5 млрд евро

Европейская Суперлига дала время ПСЖ, Боруссии Д и Баварии

Новина українською

Немецкие "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и французский "ПСЖ" также могут войти в новую Европейскую Суперлигу.

Немецкий журнал Der Spiegel пишет о заключении соглашения, датированного 17 апреля 2021. Его подписали 12 клубов-основателей.

В документе есть пункт, в котором подробно сообщено, что совет директоров Суперлиги предложит "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Пари Сен-Жермен" "как можно скорее" стать последними тремя членами-учредителями нового турнира.

Каждая из этих команд получила свой конечный срок, чтобы дать ответ Суперлиге. В случае с ПСЖ - 14 дней с момента приглашения, а у обеих немецкиих команд есть 30 дней, чтобы дать свой ответ.

Если они присоединятся к уже известным командам-основателям, то каждая из команд получит часть с 3,5 млрд евро, которые JP Morgan распределит между клубами из нового проекта.

Если предложение будет отклонено, Суперлига предложит стать членами-учредителями другим клубам или открыть больше мест для квалификации через соревнования лиги.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Суперлига Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 23:41
Ерунда уже полная, янки, гоу хом, дайте лигу чемпионов нормально досмотреть.
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0
0
andinho (Lviv)
19.04.2021 в 23:35
А ви помітили, що з цієї трійці лише Борусія голосно сказала, що вона категорично проти. Баварія тактовно сказала, що вона не брала участь в створенні Суперлігу, — ні за ні проти. А ПСЖ взагалі мовчить. Якщо коротко, останні двоє роблять наймудріше — вичікують і дивляться, що буде далі.
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vlapa (Киев)
19.04.2021 в 23:33
Дали время, отсчет по Гринвичу
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metall5291 (Kharkiv)
19.04.2021 в 23:27
Одни повредились умом от избытка бабла, другие от его отсутствия, третьи от недостатка внимания. Так и набралась эта пятнашка "понторезов". Которые на американские деньги решили организовать соккер-лигу в Европе. Плевать им на свою историю, на болельщиков, вообще на всё. Стыд, и только. Особенно (мне) за Реал.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.04.2021 в 23:24
по оценке суперлиги получается ПСЖ ценится в два раза дешевле и Баварии и БоруссииД
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0
0
kalan-86 (Анкара)
19.04.2021 в 23:18
Ох....шие просто! Они ещё и время дают им подумать и дать ответ в четко установленные сроки. Устроили рейдерский захват футбола прямо посреди Европы. Этих гопников нужно очень жестко наказать.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
19.04.2021 в 23:13
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0
0


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