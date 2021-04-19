Европейская Суперлига дала время ПСЖ, Боруссии Д и Баварии

Немецкие "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и французский "ПСЖ" также могут войти в новую Европейскую Суперлигу.

Немецкий журнал Der Spiegel пишет о заключении соглашения, датированного 17 апреля 2021. Его подписали 12 клубов-основателей .

В документе есть пункт, в котором подробно сообщено, что совет директоров Суперлиги предложит "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Пари Сен-Жермен" "как можно скорее" стать последними тремя членами-учредителями нового турнира.

Каждая из этих команд получила свой конечный срок, чтобы дать ответ Суперлиге. В случае с ПСЖ - 14 дней с момента приглашения, а у обеих немецкиих команд есть 30 дней, чтобы дать свой ответ.

Если они присоединятся к уже известным командам-основателям, то каждая из команд получит часть с 3,5 млрд евро, которые JP Morgan распределит между клубами из нового проекта.

Если предложение будет отклонено, Суперлига предложит стать членами-учредителями другим клубам или открыть больше мест для квалификации через соревнования лиги.