Европейская Суперлига дала время ПСЖ, Боруссии Д и Баварии
Манят долей с 3,5 млрд евро
Немецкие "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и французский "ПСЖ" также могут войти в новую Европейскую Суперлигу.
Немецкий журнал Der Spiegel пишет о заключении соглашения, датированного 17 апреля 2021. Его подписали
В документе есть пункт, в котором подробно сообщено, что совет директоров Суперлиги предложит "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и "Пари Сен-Жермен" "как можно скорее" стать последними тремя членами-учредителями нового турнира.
Каждая из этих команд получила свой конечный срок, чтобы дать ответ Суперлиге. В случае с ПСЖ - 14 дней с момента приглашения, а у обеих немецкиих команд есть 30 дней, чтобы дать свой ответ.
Если они присоединятся к уже известным командам-основателям, то каждая из команд получит часть с 3,5 млрд евро, которые
Если предложение будет отклонено, Суперлига предложит стать членами-учредителями другим клубам или открыть больше мест для квалификации через соревнования лиги.
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